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【美圖業績】美圖跌15%　去年經調整利潤增長四成不派息、比特幣公允值減少2850萬元、以太幣則增4.3億元

股市 14:18 2022/03/31

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【美圖業績】美圖去年經調整利潤增長四成不派息　比特幣公允值減少2850萬元、以太幣則增4.3億元

美圖公司 （01357） 去年經調整利潤增長39.7%至8,510萬元（人民幣，下同），不派息，毛利率升1個百分點至67.5%。美圖績後向下，現跌15.6%，報0.92元。

美圖去年收入為增長39.7%至16.66億元，增速較2020年的22.1%有所提升，主要來自VIP訂閱及影像SaaS業務的驅動。來自在線廣告的收入增加12.5%至7.658億元，VIP訂閱及影像SaaS業務的收入增長146.9%至5.19億元。

美圖MAU減少11.6%

截至2021年底，美圖在全球擁有約400萬名VIP會員，按年增長一倍以上。

美圖去年月活躍用戶（MAU）減少11.6%至2.3億人，當中內地MAU減少5.7%至1.53億人，海外用戶減少21.6%。

截至去年底，根據市價釐定，美圖已購買以太幣單位及比特幣單位的公允價值分別約為1.173億美元（約9.18億港元）及4,510萬美元（約3.53億港元）。

美圖表示，已購買以太幣的公允價值則增加約4.256億元，未確認為重估收益；已購買比特幣的公允價減少約2,850萬元，則已確認為減值。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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港股 業績公布 虛擬貨幣 SaaS 派息 比特幣 美圖公司（01357）

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