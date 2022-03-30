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【美圖業績】美圖去年經調整利潤增長四成不派息　比特幣公允值減少2850萬元、以太幣則增4.3億元

股市 20:51 2022/03/30

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【美圖業績】美圖去年經調整利潤增長四成不派息　比特幣公允值減少2850萬元、以太幣則增4.3億元

美圖公司 （01357） 去年經調整利潤增長39.7%至8,510萬元（人民幣，下同），不派息，毛利率升1個百分點至67.5%。美圖去年收入為增長39.7%至16.66億元，增速較2020年的22.1%有所提升，主要來自VIP訂閱及影像SaaS業務的驅動。來自在線廣告的收入增加12.5%至7.658億元，VIP訂閱及影像SaaS業務的收入增長146.9%至5.19億元。

美圖MAU減少11.6%

截至2021年底，美圖在全球擁有約400萬名VIP會員，按年增長一倍以上。

美圖去年月活躍用戶（MAU）減少11.6%至2.3億人，當中內地MAU減少5.7%至1.53億人，海外用戶減少21.6%。

截至去年底，根據市價釐定，集團已購買以太幣單位及比特幣單位的公允價值分別約為1.173億美元及4,510萬美元。已購買比特幣的公允價減少約2,850萬元已確認為減值，而已購買以太幣的公允價值則增加約4.256億元，未確認為重估收益。

相關文章：【美圖宜膚】美圖增持內地化妝品行業互聯網平台　拓SaaS測膚業務

相關文章：【美圖業績】美圖半年經調整純利增長34%　為比特幣減值逾1.1億元、以太幣則錄9490萬元收益

港股 業績公布 虛擬貨幣 SaaS 派息 比特幣 美圖公司（01357）

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