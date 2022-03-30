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【文娛藝術】M＋舉辦4個當代視覺文化綫上講座 讓市民了解視覺文化

理財智慧 21:58 2022/03/30

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位於西九文化區的當代視覺文化博物館M+，將於3月至4月期間舉辦4個綫上講座，讓市民大眾了解視覺文化。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

綫上講座涵蓋了多種主題，當中邀請公眾透過與策展人及專家的深度對話，深入探討視覺文化的世界。講座包括新一期的「M+幕後談」，以南展廳的 M+開幕展覽「個體 · 源流 · 表現」為主題， 引導觀眾一起探討博物館的不同面向，由博物館大樓作為建築地標，到幕後各個團隊相互合作， 以籌辦各個展覽的過程。

另外，「眾說視覺文化」系列每兩個月舉行一次的講座，將以「科技、身份與權力：活於數碼時代」為題，探索數碼世紀對視覺文化的意義和影響。

 

有關綫上展覽詳細：

日期 時間 講座題目
3月31日（星期四） 晚上7時至8時45分 中國與時裝界的「宇宙技術」
4月1日（星期五） 晚上7時至8時 青年聚點：踏上博物館工作者之路
4月6日（星期三） 晚上7時至10時 科技、身份與權力：活於數碼時代
4月13日（星期三） 晚上7時至8時30分 M+幕後談：南展廳

 

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責任編輯：羅浩濂

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