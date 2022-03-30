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【俄烏局勢】反擊制裁 俄羅斯提出以盧布回購20億美元歐洲債券

環球政經 20:52 2022/03/30

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俄羅斯宣布，以盧布回購下周到期的20億美元歐洲債券。有分析師認為，這是俄羅斯應對西方國家制裁的反擊措施之一，並減輕該國債券贖回的負擔。

俄羅斯財政部提出，將以盧布提前回購4月4日到期的20億美元歐洲債券，這是俄羅斯今年最大宗的主權債券到期個案。該部門表示，將在周四（31日））按官方盧布匯率，以相當於其面值100%的價格進行回購，但未提及是否設回購上限。不過，債券的條款規定必須以美元償還，俄羅斯以盧布還款可被視為違約。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

Seaport Global 信貸分析師Himanshu Porwal認為，俄羅斯此舉可能是想試探投資者接受盧布支付的意願，而不是最終決定。

另外，BlueBay Asset Management的Tim Ash表示，俄羅斯有關行為是俄央行和財政部反擊制裁措施的手段之一，以穩定市場。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

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