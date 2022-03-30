【業績｜芯片】中芯國際去年純利倍增至17億美元　毛利率增至30.8%

▲ 【981業績】中芯純利倍增至17億美元 毛利率增至30.8%

中芯國際 （00981） 公布截至12月底止全年業績，收入54.43億美元，按年增長39.3%；純利17.02億美元，按年增137.8%。扣除非經常性損益，中芯國際年內利潤8.25億美元，按年增2.4倍，息稅折舊及攤銷前利潤38.2億美元，按年增79.9%。毛利率增7.2個百分點至30.8%。中芯國際不派末期息。

中芯指出，期內向全球客戶提供0.35微米至14納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務，根據IC Insights公佈的2021年純晶圓代工行業全球市場銷售額排名，中芯國際位居全球第四位，在中國大陸企業中排名第一。

在技術節點方面，來自90納米及以下製程的晶圓代工業務營收的比例為62.5%。其中，55/65納米技術的收入貢獻比例為29.2%，40/45納米技術的收入貢獻比例為15%，FinFET/28納米的收入貢獻比例，更由2020年的9.2%增至15.1%。

在核心技術與研發進展上，中芯指出，在先進工藝方面，多個衍生平台開發按計劃進行，穩步導入客戶，正在實現產品的多樣化目標。中芯續指，特色工藝技術研發成績斐然。55納米BCD平台進入產品導入，55納米及40納米高壓顯示驅動平台進入風險量產， 0.15微米高壓顯示驅動進入批量生產。多種特色工藝平台研發也在穩步進行中，將按照既定研發節奏陸續交付。

研發人員方面，本期有1758位，少於上期的2335人，中芯解釋，因部份研究人員轉入生產營運職位，研發人員佔集團總人數的比例9.9%，低於上期的13.5%，平均薪酬6.5萬美元，高於上期的5.6萬美元。

中芯預計2022年資本開支50億美元，超過公司2021年淨資產的10%，主要用於老廠擴建及新建3廠項目。

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