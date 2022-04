【清酒新世界@iM網欄】四月清酒活動 清酒5公里

四月香港將舉行一個名為「清酒5公里」的全新清酒活動,是日本酒業連合會為了迎接春天新生氣色而特別舉辦的春祭清酒活動。活動由4月4日(星期一)起,凡去指定商店、餐廳或酒吧消費1杯或以上清酒,即送免費清酒品飲乙杯,此外4月21日起將會有更多不同的驚喜,請各位多多期待!

當然想參加的酒友們必須年滿十八歲,還沒有達標的人士就只能夠期待下一次活動了。活動的遊戲規則很簡單,顧客只需要在其中一間指定店消費至少1杯清酒,即送集點卡及印章認證,憑此卡也可到下一間指定店家消費並獲贈1杯免費品飲,如此類推, 簡單點來說就是買一送一吧!另外集齊八間店家的蓋印更可以換領由日本酒業連合會提供的清酒禮品!簡直是double the happiness!

同場加映:【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身?

這次活動範圍為尖沙咀區八間的指定店家,排名不分先後,包括:Hare 晴舍、Sake Bar Mura、Sakabayashi 酒林、Enso 円相 、CHOU CHOU Yakitori 兆鳥、Ichinoden京都一之傳、The Mussels、還有我們的Sake Moment 敬酒。其實八家商店的距離如同活動名稱「清酒5公里」一樣,徙步只需要大約5分里路程內,而且每家商店都擁有自己的特色,同時希望未來會有更多的商店參與!Sake Moment也不例外,為這個活動推出了特別的清酒供顧客享用,若有興趣歡迎到訪查詢。

話說回來,參與活動的每家商店我都十分喜愛,除了能夠體驗到罕有的清酒外,還能夠讓自己學會更多關於清酒的文化知識,也是一個很好去放鬆的環境!不過疫情的關係大家還是要好好注意個人衛生,避免參與大型聚會,小型聚會還是可以的,哈哈哈!詳情還請到Sake Moment的FB和IG或到日本酒業連合會的FB專頁作查詢。

同場加映:【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界 @Chris Wong (汪廷謙)的文章請 按此

欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!