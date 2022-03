【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第三回 走入大嶼山芝麻灣行全港最長官方郊遊徑

離島環島第三回,走去大嶼山東南方貝澳附近,環芝麻灣半島。芝麻灣郊遊徑是漁護署轄下最長的郊遊徑,全長18公里。雖然沿途上落不算多,路徑亦甚好跑,但和船灣淡水湖郊遊徑一樣,沿途可謂完全沒有補給,大熱天時或天氣欠佳時不建議前往,記緊帶備充足食水才起行。今次這回亦不算是親子路線,較適合有一定行山經驗人士。

要行郊遊徑可直接坐車到貝澳出發,若跑友想跑多點路,可在東涌乘坐巴士到長沙引水道下車,跑大約4公里左右的到貝澳沙灘,再上芝麻灣郊遊徑,沿路舒適平坦,頗適合作熱身之用。

▲ 先跑長沙引水道及一小段山路當熱身。

到了貝澳,走進芝麻灣道,先經鹹田新村及舊村,可欣賞貝澳濕地景色,濕地為水牛及雀鳥提供棲息地,細心一看更可見到很多招潮蟹四處走動。

我們可經天后宮上芝麻灣郊遊徑,這條路段亦將會是今年十一月UTMB Translantau 新增設的140公里賽事開頭其中一段。今次小弟選擇逆走,即先經望東灣、龍尾、芝麻灣石林,再上兩座300米高左右的老人山及廟仔墩,再到十塱,大家亦可以選擇先苦後甜的順走。

▲ 不計老人山及廟仔墩一段,芝麻灣郊遊徑起伏不大,幾好跑。

頭半芝麻灣郊遊徑上落坡幅不大,然而由於景色變化不多,所以亦有跑友形容好像跑極 / 行極都未完,猶如跌入結界。另外要留意郊遊徑改道工程進行中(但工程似乎已好幾年),小弟亦曾走過幾次錯路,走上仍未開放的新徑,會見到仍然包著膠套、尚未使用的路段牌,大家不要手多多拆除有關膠套呢。

▲ 新的芝麻灣郊遊徑由於尚未開放,包裝袋仍未拆除。

很快望到下方有一列像渡假村的住宅,這裡就是頗為出名的澄碧邨,早兩年有報道指200多萬就可買600呎單位,月租亦只不過$6,000,但走這郊遊徑,由貝澳跑過來也要個半鐘,而發展商也提供渡輪服務,每日十多班來往長洲,有興趣可以行山過來先望望,睇完樓再上郊遊徑繼續行程。

▲ 橙色屋頂就是澄碧邨所在地,有興趣可以走落去望望,隨時是你心目中的世外桃源。

郊遊徑沿路遠眺長洲,再走多會就到龍尾,這裡有龍尾的擺設很易認,跟著就走進芝麻灣石林入口。如果大家有時間又做足攀石準備,走上石林觀賞各類奇形怪石也十分不錯,但攀石有一定危險性,必須要注意安全。接著就會走到十塱灌溉水塘,這裡景色優美,可先休息一會,補充飲食,再繼續最後上山行程。

先走過數百級樓梯上老人山,這裡亦是山火瞭望台,主要是天氣乾燥季節時監察附近有否山火。接著落少少山後,再上廟仔墩,之後就全程落山及平路了,然而廟仔墩落山梯級較大,此時亦不宜鬆懈。

行到十塱草原,又與水牛再會面,如果仍有餘力,可以考慮沿海岸小路,跟著梅窩路牌指示,經橫塘、牛牯灣及水井灣跑到梅窩,由貝澳到梅窩此段大約4.5公里左右,比經鳳凰徑上大牛湖頂舒服。若趕得及六點前堂食,不妨到碼頭旁的The Kitchen,這店以馳名薄餅作結,配上啤酒,享受美好的周末。

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

