【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第三回 走入大嶼山芝麻灣行全港最長官方郊遊徑

離島環島第三回，走去大嶼山東南方貝澳附近，環芝麻灣半島。芝麻灣郊遊徑是漁護署轄下最長的郊遊徑，全長18公里。雖然沿途上落不算多，路徑亦甚好跑，但和船灣淡水湖郊遊徑一樣，沿途可謂完全沒有補給，大熱天時或天氣欠佳時不建議前往，記緊帶備充足食水才起行。今次這回亦不算是親子路線，較適合有一定行山經驗人士。

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要行郊遊徑可直接坐車到貝澳出發，若跑友想跑多點路，可在東涌乘坐巴士到長沙引水道下車，跑大約4公里左右的到貝澳沙灘，再上芝麻灣郊遊徑，沿路舒適平坦，頗適合作熱身之用。

▲ 先跑長沙引水道及一小段山路當熱身。

到了貝澳，走進芝麻灣道，先經鹹田新村及舊村，可欣賞貝澳濕地景色，濕地為水牛及雀鳥提供棲息地，細心一看更可見到很多招潮蟹四處走動。

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我們可經天后宮上芝麻灣郊遊徑，這條路段亦將會是今年十一月UTMB Translantau 新增設的140公里賽事開頭其中一段。今次小弟選擇逆走，即先經望東灣、龍尾、芝麻灣石林，再上兩座300米高左右的老人山及廟仔墩，再到十塱，大家亦可以選擇先苦後甜的順走。

▲ 不計老人山及廟仔墩一段，芝麻灣郊遊徑起伏不大，幾好跑。

頭半芝麻灣郊遊徑上落坡幅不大，然而由於景色變化不多，所以亦有跑友形容好像跑極 / 行極都未完，猶如跌入結界。另外要留意郊遊徑改道工程進行中（但工程似乎已好幾年），小弟亦曾走過幾次錯路，走上仍未開放的新徑，會見到仍然包著膠套、尚未使用的路段牌，大家不要手多多拆除有關膠套呢。

▲ 新的芝麻灣郊遊徑由於尚未開放，包裝袋仍未拆除。

很快望到下方有一列像渡假村的住宅，這裡就是頗為出名的澄碧邨，早兩年有報道指200多萬就可買600呎單位，月租亦只不過$6,000，但走這郊遊徑，由貝澳跑過來也要個半鐘，而發展商也提供渡輪服務，每日十多班來往長洲，有興趣可以行山過來先望望，睇完樓再上郊遊徑繼續行程。

▲ 橙色屋頂就是澄碧邨所在地，有興趣可以走落去望望，隨時是你心目中的世外桃源。

郊遊徑沿路遠眺長洲，再走多會就到龍尾，這裡有龍尾的擺設很易認，跟著就走進芝麻灣石林入口。如果大家有時間又做足攀石準備，走上石林觀賞各類奇形怪石也十分不錯，但攀石有一定危險性，必須要注意安全。接著就會走到十塱灌溉水塘，這裡景色優美，可先休息一會，補充飲食，再繼續最後上山行程。

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先走過數百級樓梯上老人山，這裡亦是山火瞭望台，主要是天氣乾燥季節時監察附近有否山火。接著落少少山後，再上廟仔墩，之後就全程落山及平路了，然而廟仔墩落山梯級較大，此時亦不宜鬆懈。

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行到十塱草原，又與水牛再會面，如果仍有餘力，可以考慮沿海岸小路，跟著梅窩路牌指示，經橫塘、牛牯灣及水井灣跑到梅窩，由貝澳到梅窩此段大約4.5公里左右，比經鳳凰徑上大牛湖頂舒服。若趕得及六點前堂食，不妨到碼頭旁的The Kitchen，這店以馳名薄餅作結，配上啤酒，享受美好的周末。

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作者 _Clayton Lauw （劉茸）簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關，跑咗 20 個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力， 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

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