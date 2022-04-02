  • 19°C
香港時間 : 2022403日 (日) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【細味醺徒@iM網欄】好酒當配美食 失去美食的酒評很難寫

名人薈萃 08:01 2022/04/02

分享：

該對編輯說聲對不起，供稿兩年，近來脫稿了。工作太忙是其中原因，本月港股波幅幾十載罕見，收工後很疲累，連睡眠時間也欠奉。而且，疫情持續，已有三個月沒有機會與朋友暢飲，在家吃也很難找到較好質素的刺身壽司配酒，難以寫出一篇較全面的酒評。始終我不是賣酒，也不是專業酒評，我的喜好其實是配酒，在配搭食物中品評好酒。既然不想隨便交稿，也就擱筆了一期。不寫，但其實也沒有停喝，還是一直嘗試找一些質素較佳的日本菜外賣配搭。可惜的是二月後不少相熟的店也陸續停業了，本來準備與編輯說停稿至疫情舒緩，一直掙扎。

終於找到好吃的外賣配酒了

本期再提起勁寫酒評，是剛好找到一些質素較好的日本刺身外賣，好讓我可以再正常地配酒之餘，也可以靠刺身與酒產生的一些化學作用，更實在地品嘗到酒體在晉餐時的變化。過去兩星期，我一共喝了三枝酒，分別是近年非常熱門的信州龜齡ひとごこち 純米無濾過生原酒、寒菊的True White雄町50 純米大吟釀無濾過生原酒，以及勝山的献純米吟釀。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

這三枝酒雖無然分別稱為純米吟釀與純米大吟釀，但其實精米步合度都是差不多，當中寒菊與勝山兩枝酒的精米步合度都是50%，但恰恰一枝自稱為純米大吟釀，另一枝自稱為純米吟釀。這裡也說過很多次，精米步合度50%的，酒藏可選擇將酒定命為大吟釀或吟釀。因此，如果對精米步合度有要求，希望喝更「滑」的酒的話，當您買大吟釀時，要看清楚酒的精米步合度是較近50%，還是較低的類別，不要只以大吟釀區分。

三著名酒藏的中價酒比併

三枝酒中，以信州龜齡較難「入手」，日本的網站很難找到貨，而且它排名最高，慕名者眾。至於寒菊，則是我近年非常熱愛的一個酒藏，性價比極高，較易入手。它不僅僅是新派酒的旨味風格，每季的產品都有獨特的主題。至於最後的「献」，是出自質素非常穩定，酒體非常紮實的勝山酒造。

好了，這三枝酒，我會怎樣排行呢？我的順序會是信州龜齡、寒菊的True White、勝山的献。為什麼呢？首先，三枝之間，信州龜齡及寒菊的True White，香氣、酒體的變化較明顯。

此外，這兩枝酒都適合以高腳白酒杯飲用，香氣及旨味會較平衡，如以大吟釀的圓形杯飲用，感覺略甜，其旨味可想而知。不過，此兩枝酒旨味雖重，但沒有太膩的感覺，反而是越喝越想更大口的喝，爽快俐落。至於勝山的献，以大吟釀的圓形杯喝較佳，高腳杯喝後勁略甘而且結尾有些散。

 

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

勝山輸在非生原酒？

有讀過本人以往的文稿的話，我一直對勝山評價很高，但今次的確是輸在勝價比。三枝酒，入手成本都是差不多三百元，信州龜齡及寒菊的True White，口感較豐富，而且是「一滴入魂」。當然，這可能是因為前兩者皆是生原酒，而生原酒的特色正正是口感更為豐富；而勝山的献，本身不是生原酒，而且可以常溫保存，即是已經「火入」，喝後要反覆品味，到中段才到達較高水平。而且，最終全程風味超越不到前兩者，在這次比併中，遇上了強手，結果敬陪末席了。

酒本身的質素，在評酒中固然重要，但令我重拾一些評酒熱誠的，是因為新近在家附近找到了質素不錯的刺身外賣，幾分鐘步程，刺身質素與堂食分別不大，讓我可以重新好好地配酒。刻下本港疫情仍然嚴峻，能夠找到質素不錯的外賣刺身，配上生原酒，於願足矣！

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

更多細味醺徒@醺徒的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

最新專欄文章 更多

【細味醺徒@iM網欄】清酒打邊爐？疫情下家中平喝的推薦名單
2022/02/12
【細味醺徒@iM網欄】清酒打邊爐？疫情下家中平喝的推薦名單
【細味醺徒@iM網欄】雪水釀酒 北海道水釀酒的教材式示範！
2022/01/22
【細味醺徒@iM網欄】雪水釀酒 北海道水釀酒的教材式示範！
【細味醺徒@iM網欄】2021我最喜愛的酒藏
2021/12/31
【細味醺徒@iM網欄】2021我最喜愛的酒藏
【細味醺徒@iM網欄】與紅酒剛好相反 清酒喝新不嚐舊
2021/12/11
【細味醺徒@iM網欄】與紅酒剛好相反 清酒喝新不嚐舊
【細味醺徒@iM網欄】十二月聚會多 佳節聚會如何安排酒局？
2021/11/13
【細味醺徒@iM網欄】十二月聚會多 佳節聚會如何安排酒局？
清酒 日本 日式料理 美食
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款