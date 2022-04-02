【細味醺徒@iM網欄】好酒當配美食 失去美食的酒評很難寫

該對編輯說聲對不起，供稿兩年，近來脫稿了。工作太忙是其中原因，本月港股波幅幾十載罕見，收工後很疲累，連睡眠時間也欠奉。而且，疫情持續，已有三個月沒有機會與朋友暢飲，在家吃也很難找到較好質素的刺身壽司配酒，難以寫出一篇較全面的酒評。始終我不是賣酒，也不是專業酒評，我的喜好其實是配酒，在配搭食物中品評好酒。既然不想隨便交稿，也就擱筆了一期。不寫，但其實也沒有停喝，還是一直嘗試找一些質素較佳的日本菜外賣配搭。可惜的是二月後不少相熟的店也陸續停業了，本來準備與編輯說停稿至疫情舒緩，一直掙扎。

終於找到好吃的外賣配酒了

本期再提起勁寫酒評，是剛好找到一些質素較好的日本刺身外賣，好讓我可以再正常地配酒之餘，也可以靠刺身與酒產生的一些化學作用，更實在地品嘗到酒體在晉餐時的變化。過去兩星期，我一共喝了三枝酒，分別是近年非常熱門的信州龜齡ひとごこち 純米無濾過生原酒、寒菊的True White雄町50 純米大吟釀無濾過生原酒，以及勝山的献純米吟釀。

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這三枝酒雖無然分別稱為純米吟釀與純米大吟釀，但其實精米步合度都是差不多，當中寒菊與勝山兩枝酒的精米步合度都是50%，但恰恰一枝自稱為純米大吟釀，另一枝自稱為純米吟釀。這裡也說過很多次，精米步合度50%的，酒藏可選擇將酒定命為大吟釀或吟釀。因此，如果對精米步合度有要求，希望喝更「滑」的酒的話，當您買大吟釀時，要看清楚酒的精米步合度是較近50%，還是較低的類別，不要只以大吟釀區分。

三著名酒藏的中價酒比併

三枝酒中，以信州龜齡較難「入手」，日本的網站很難找到貨，而且它排名最高，慕名者眾。至於寒菊，則是我近年非常熱愛的一個酒藏，性價比極高，較易入手。它不僅僅是新派酒的旨味風格，每季的產品都有獨特的主題。至於最後的「献」，是出自質素非常穩定，酒體非常紮實的勝山酒造。

好了，這三枝酒，我會怎樣排行呢？我的順序會是信州龜齡、寒菊的True White、勝山的献。為什麼呢？首先，三枝之間，信州龜齡及寒菊的True White，香氣、酒體的變化較明顯。

此外，這兩枝酒都適合以高腳白酒杯飲用，香氣及旨味會較平衡，如以大吟釀的圓形杯飲用，感覺略甜，其旨味可想而知。不過，此兩枝酒旨味雖重，但沒有太膩的感覺，反而是越喝越想更大口的喝，爽快俐落。至於勝山的献，以大吟釀的圓形杯喝較佳，高腳杯喝後勁略甘而且結尾有些散。

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勝山輸在非生原酒？

有讀過本人以往的文稿的話，我一直對勝山評價很高，但今次的確是輸在勝價比。三枝酒，入手成本都是差不多三百元，信州龜齡及寒菊的True White，口感較豐富，而且是「一滴入魂」。當然，這可能是因為前兩者皆是生原酒，而生原酒的特色正正是口感更為豐富；而勝山的献，本身不是生原酒，而且可以常溫保存，即是已經「火入」，喝後要反覆品味，到中段才到達較高水平。而且，最終全程風味超越不到前兩者，在這次比併中，遇上了強手，結果敬陪末席了。

酒本身的質素，在評酒中固然重要，但令我重拾一些評酒熱誠的，是因為新近在家附近找到了質素不錯的刺身外賣，幾分鐘步程，刺身質素與堂食分別不大，讓我可以重新好好地配酒。刻下本港疫情仍然嚴峻，能夠找到質素不錯的外賣刺身，配上生原酒，於願足矣！

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作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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