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【任天堂】機迷朝聖之地？　任天堂舊總部大樓改建成酒店正式開幕

12:00 2022/04/02

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任天堂舊總部大樓，已改建成酒店「丸福樓」，於周五（1日）正式開張。（丸福樓官網截圖）

任天堂（Nintendo）作為電子遊戲產業巨頭，擁有不少忠實擁躉，為了讓機迷了解更多任天堂的歷史，位於日本京都市的任天堂舊總部大樓，已改建成酒店「丸福樓」，並於周五（1日）正式開張，供一眾機迷入住朝聖。

該大樓由任天堂創辦人家族，山內家族的資産管理公司所擁有，一直未有對外開放。創辦人家族成員山內萬丈在周二（29日）的酒店發布會上表示：「希望大眾能在這地方，追憶公司那段發源歷史。」

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丸福樓的歷史可追溯至1930至50年，該大樓當時為任天堂的總部辦公樓。當時公司從事花紙牌和撲克牌的業務，並名為「株式會社丸福」，酒店名稱正是取自當時的公司名稱。「丸福樓」將由酒店集團Plan・Do・See負責營運。

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酒店保留任天堂歷史　展示歷代遊戲機

丸福樓由日本建築師安藤忠雄設計，共擁有18間客房。住宿費用方面，標準房型每晚為10萬日元（約6,418港元）。各個房間保留了日本昭和初期的傢具和壁紙，通道展示任天堂當時製造的撲克牌，客人更可以入住創辦人家族曾經生活過的房間。

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由於創辦人家族希望客人感受到任天堂的「挑戰精神」，因此酒店休息室展示了歷代遊戲機和遊戲相關書籍，供酒店客人免費使用。

責任編輯：吳嘉雯

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