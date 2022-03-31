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安德魯攙扶英女王悼菲臘親王 哈里梅根缺席追思會

環球社會熱點 08:05 2022/03/31

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英女王丈夫菲臘親王去年4月離世，英國王室周二（29日）舉行悼念菲臘親王的追思會。已移居美國的英國哈里王子及太太梅根未有出席，亦未有發表任何聲明悼念菲臘親王。英女王在堅持由次子安德魯王子攙扶入場出席悼念儀式，據報王儲查理斯及威廉王子兩父子皆感到震驚及遺憾。

英國菲臘親王逝世一年 多國王室赴英悼念 【下一頁】

另外，在菲臘親王（Prince Philip）的悼念儀式期間，安德魯（Prince Andrew）陪同英女王走到前排位置就坐，而非外界預料由西敏寺院長陪同。

英國媒體《每日郵報》指，高級王室成員在不情願的情況下接受相關安排。查理斯（Prince Charles）及威廉（Prince William）據報對決定感到震驚，認為若悼念儀式被安德魯的角色掩蓋，將會是一個巨大恥辱，對此感到遺憾。

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前英國廣播公司（BBC）王室記者Jennie Bond則表示，相關安排是英女王認可安德魯的象徵，向外界表示雖然安德魯為王室帶來恥辱，但他依然是英女王的兒子。

安德魯早前被美國女子Virginia Giuffre指控，在她未成年時涉嫌性侵。安德魯一直否認指控，據報在安德魯賠償數百萬英鎊後，雙方達成庭外和解。

慶英女王登基70周年 英國馬莎5000員工放多1日假 【下一頁】

哈里（Prince Harry）雖在紀念菲臘親王的紀錄片《A 'Unique Portrait' of Prince Philip and his life》中露面，但卻是唯一未有出席悼念儀式的英國王室高級成員。哈里及梅根（Meghan Markle）亦未在周二當日發表任何聲明，悼念菲臘親王。

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外界有消息指，悼念儀式進行時哈里和太太梅根正身處加州寓所。悼念儀式於英國時間周二早上10點半開始，即加州凌晨2點半，未知哈里是否有觀看儀式直播。

哈里目前正起訴英國內政部，要求他和梅根返回英國時，可自費獲得倫敦警察保護。他原定兩周後前往出席荷蘭出席公開活動，但其後因安全原因拒絕。英國天空新聞網（Sky News）引述前王室攝影師Arthur Edwards批評報道，儀式安全得令人難以置信，對哈里一再使用安全作藉口感到憤怒。

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責任編輯：李俊儀

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