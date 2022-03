安德魯攙扶英女王悼菲臘親王 哈里梅根缺席追思會

英女王丈夫菲臘親王去年4月離世,英國王室周二(29日)舉行悼念菲臘親王的追思會。已移居美國的英國哈里王子及太太梅根未有出席,亦未有發表任何聲明悼念菲臘親王。英女王在堅持由次子安德魯王子攙扶入場出席悼念儀式,據報王儲查理斯及威廉王子兩父子皆感到震驚及遺憾。

另外,在菲臘親王(Prince Philip)的悼念儀式期間,安德魯(Prince Andrew)陪同英女王走到前排位置就坐,而非外界預料由西敏寺院長陪同。

英國媒體《每日郵報》指,高級王室成員在不情願的情況下接受相關安排。查理斯(Prince Charles)及威廉(Prince William)據報對決定感到震驚,認為若悼念儀式被安德魯的角色掩蓋,將會是一個巨大恥辱,對此感到遺憾。

前英國廣播公司(BBC)王室記者Jennie Bond則表示,相關安排是英女王認可安德魯的象徵,向外界表示雖然安德魯為王室帶來恥辱,但他依然是英女王的兒子。

安德魯早前被美國女子Virginia Giuffre指控,在她未成年時涉嫌性侵。安德魯一直否認指控,據報在安德魯賠償數百萬英鎊後,雙方達成庭外和解。

哈里(Prince Harry)雖在紀念菲臘親王的紀錄片《A 'Unique Portrait' of Prince Philip and his life》中露面,但卻是唯一未有出席悼念儀式的英國王室高級成員。哈里及梅根(Meghan Markle)亦未在周二當日發表任何聲明,悼念菲臘親王。

外界有消息指,悼念儀式進行時哈里和太太梅根正身處加州寓所。悼念儀式於英國時間周二早上10點半開始,即加州凌晨2點半,未知哈里是否有觀看儀式直播。

哈里目前正起訴英國內政部,要求他和梅根返回英國時,可自費獲得倫敦警察保護。他原定兩周後前往出席荷蘭出席公開活動,但其後因安全原因拒絕。英國天空新聞網(Sky News)引述前王室攝影師Arthur Edwards批評報道,儀式安全得令人難以置信,對哈里一再使用安全作藉口感到憤怒。

