政府延長防疫規例至9.30　明起違強檢令最高罰2.5萬及監禁半年

政府宣布，因應早前已提高第599J章、即強檢條例定額罰款水平，現提高不遵從強制檢測指示、強制檢測公告及限制與檢測宣告下的檢測規定的相關罪行罰則，最高可被判罰款2.5萬元及監禁6個月，以加強阻嚇力並維持不同罰則之間的分級。

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同時政府修訂第599A章，以加強對個別人士、物品（包括動物）或地方，採取檢疫或隔離措施的法律條款，包括將不遵從檢疫令或隔離令訂明為罪行並引入罰則，最高可被判處罰款1萬元及監禁５個月，同時亦完善管制進入或離開檢疫或隔離處所的條款。

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由於香港和全球各地的新冠狀病毒病疫情仍然嚴峻，政府亦宣布，需要延長第599章下多項緊急規例的有效期，延續實施疫情防控措施的法律框架，延展6個月至今年9月30日。

政府發言人指出，延長有關規例的有效期旨在繼續保持實施相關防疫措施的法律框架，但並不代表該等規例下現行施加的限制會持續不變直至相應的失效日期。相關法律框架已加入彈性條款，容許政府視乎疫情發展，根據本港整體疫情防控及恢復社會和經濟活動的需要調整個別限制和條件。

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