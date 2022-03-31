女粉絲跟蹤Tim Cook求愛勒索39億 被禁接近對方3年

美國弗吉尼亞州一名女子迷戀Apple行政總裁Tim Cook，曾多次跟蹤Tim Cook及擅闖對方寓所，更向對方勒索5億美元（39億港元）才願放過Tim Cook。事件鬧上法庭，美國法院周二（29日）宣布被告女子同意一項協議，包括未來3年不得接近Tim Cook。

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被告45歲女子Julie Lee Choi自2020年底開始持續騷擾Tim Cook，斷斷續續發送200多封電郵向Tim Cook求愛，包括乞求與對方發生性行為。

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她承認自己得悉Tim Cook是一名同性戀者，但在網上仍用「老公」（hubby）來稱呼對方，在社交媒體散播兩人有關係的虛假言論。

Julie Lee Choi更兩次擅闖Tim Cook的寓所，向他發送顯示上膛手槍的照片作威脅，又對外聲稱Tim Cook為自己一對雙胞胎孩子的父親。

她更利用Apple公司地址或將Tim Cook註冊為代理人來成立假公司，試圖將自己與Tim Cook扯上關係。

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Julie Lee Choi去年12月更在其中一封電郵威脅，要收取5億美金現金才會原諒Tim Cook。

加州地區法院周二批准一項協議，指Julia Lee Choi已經同意未來3年內與Tim Cook保持至少 20米距離，並且不能通過電郵、Twitter等方式聯絡Tim Cook。

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責任編輯：鄭錦玲