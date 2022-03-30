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【在職家庭津貼】除4人住戶外　所有住戶類別的職津入息限額均凍結

理財智慧 18:53 2022/03/30

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政府今日（30日）公布，考慮到疫情下低收入住戶面對的經濟壓力，經諮詢立法會，政府決定單次凍結除四人住戶外，所有住戶類別的職津入息限額。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

四人住戶方面，政府會按機制調整入息限額，經四捨五入原則，全額津貼入息限額維持不變，而四分三額及半額津貼入息限額則予以稍為放寬。

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）【見下頁

    點擊圖片放大
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職津資產限額則按公共租住房屋資產限額調整。政府會按上述機制，放寬所有住戶類別的限額。調整後的入息及資產限額適用於2022年4月至2023年3月的申領月份。

如欲查詢，申請人可致電在職家庭及學生資助事務處轄下在職家庭津貼辦事處24小時熱線（2558 3000）或瀏覽網頁

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撰文 : 陳楚琨

疫情 經濟 失業 香港 立法會

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