【超薄手錶】Bulgari推出史上最薄機械錶　僅厚1.8mm全球限量10隻（有片）

▲ 意大利品牌Bulgari日前推出史上最薄的機械錶Octo Finissimo Ultra，其以1.8mm厚度成為「全球最薄機械錶」，真是全球只售10隻。

最近OMEGA與Swatch聯乘推出的Moonwatch手錶引起熱話，沒有限量也有不少拍賣網站以高價出售。至於意大利品牌Bulgari日前推出史上最薄的機械錶Octo Finissimo Ultra，其以1.8mm厚度成為「全球最薄機械錶」，真是全球只售10隻。

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要將鏡面、錶殼、底蓋的總厚度壓縮在1.8mm內，除了要有超級薄的機芯，還要重新考慮鈦金屬錶鍊和摺疊扣，以及足夠的硬度以保護機芯，因此團隊採用輕薄堅固的碳化鎢製造鈦金錶殼、錶底蓋、錶殼中層、錶圈和錶耳。

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Octo Finissimo Ultra亦加入科技元素，手錶的發條盒刻上二維碼（QR Code），掃描後即可看到相關訪問、錶款製作影片、機芯3D導覽，也有獨家的NFT藝術作品。Octo Finissimo Ultra售價為44萬美元（約344萬港元），限售10隻。

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責任編輯：廖淑瑩