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【業績｜內銀股】建行：房地產行業有波動　資產質量管控面臨一定壓力　今年淨息差料仍下行

股市 18:33 2022/03/30

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中國建設銀行 （00939） 管理層今午在去年全年業績電話會議中表示，去年該行資產質量保持平穩，有穩中向好的態勢，資產不良率1.42%，按年跌0.14個百分點，今年該行將繼續穩妥有效應對中國經濟現所面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力、疫情反覆、地緣政治帶來的衝擊，加強風險管理的前瞻性、主動性、針對性和有效性，預計今年資產和信貸成本將保持平穩。

管理層表示，目前房地產行業出現波動，資產質量管控面臨一定壓力，但房地產正邁向良性循環和健康發展，個別客戶風險不能影響整個行業平穩健康發展，從此況而言，該行去年房地產資產質量仍然保持相對穩定，不良率低於境內對公平均不良率。

提到該行淨息差，管理層認為，今年淨息差水平預計還有下行的趨勢，這亦是內地所有銀行會面臨的問題，該行會密切關內外部環境變化，同時加強風險預判、持續優化資產負債結構等、保持淨息差在同業中處於合理位置。

管理層又指，中國經濟面臨三重壓力，加上疫情衝擊，需要金融機構更主動作為，大型銀行要發揮好「主力軍」作用，該行下一步將堅持穩字當頭、穩中求進的工作總基調，繼續貫徹落實好宏觀調控政策，加大對實體經濟的支持力度，繼續保持新增貸款適度增長。

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