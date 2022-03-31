【水果商機】台灣鳳梨當造期臨近　提前部署力攻出口市場

▲ 去年台灣鳳梨突然被中國禁止進口，台灣農民唯有馬上應變，開發多元銷售渠道。（法新社圖片）

去年起內地停止入口台灣鳳梨，當地農民即變陣，開拓其他出口市場，創出亮麗得出口成績。台灣鳳梨的產季即將到來，當局看好今年銷情，並如往年一樣，多方需為台灣農民拓展銷售渠道。

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據台灣傳媒報道，台南鳳梨多元行銷記者會日前舉行。台南市市長黃偉哲表示，今年台南鳳梨產量按年減少1成，惟出口目標將由去年的2.8萬噸，增加至3萬噸。

輸往香港、日本比例急增

自去年起，台灣鳳梨突然被中國禁止進口，台灣農民唯有馬上應變，開發多元銷售渠道。自此，台灣水果出口至內地的比例大幅下滑，相反出口至日本及香港則急升，去年出口至日、港比例已提升至63.2%及22.1%。

今年台灣農業局亦提前準備，包括與貿易商、合作社洽談，收集市場情況。台灣鳳梨今年的外銷將會以日本市場為主，錄得的訂單亦較去年增加。農業局亦與觀光旅遊局合作，與全聯、餐廳合作，讓訪台旅客到處可接觸、嚐到台南鳳梨。另一邊廂，高雄鳳梨外銷亦主攻日本，因被定位為精品，料今年出口量將大幅上漲3倍。

設標準流程保質素

為了進一步提升出口鳳梨的品質，台灣農業試驗所早前亦建立「鳳梨外銷標準作業流程」。農業試驗所指出，適合外銷的鳳梨品種包括「台農17號─金鑽鳳梨」、「台農20號─牛奶鳳梨」及「台農23號─芒果鳳梨」等，這些品種糖度高、酸度低，果實纖維細緻，而且果心亦可食用，深受海外市場消費者喜愛，但建議貿易商要留意其保鮮、運輸方法與一般鳳梨不同。

依據「鳳梨採收品質建議標準」及冷鏈要求，農民需設置自田間到餐桌全程冷鏈的處理流程。進入包裝場後應透過預冷技術降到室溫，裝櫃前果心溫度應降至約13度，或避免高於室溫。運輸過程途中，冷藏櫃內紙箱堆疊保持良好通風，避免影響冷風循環。

為了確保出口鳳梨有質素，台灣政府亦有推行「台灣鳳梨海外拓銷獎勵計畫」。除了去年已有全程13度冷鏈的要求外，今年更新增一項要求：若出口商出現有明顯低於市場的合理價格，或任何惡意低價競爭行為，影響台灣鳳梨形象與商譽，將不會獲發獎勵。

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責任編輯：葉泳珊