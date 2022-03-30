【DeFi】去中心化金融史上最大盜竊案 區塊鏈公司Ronin被盜6.25億美元加密貨幣

開發熱門 NFT 遊戲 Axie Infinity 的新加坡公司 Ronin 於3月29日宣布公司遭到駭客攻擊，被洗劫走約6.25億美元（173,600枚以太幣和2,550萬USDC），超過Poly Network於2021年遭駭客攻擊盜走6.11億美元的記錄。

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據外媒報導，事件起因是由於某使用者無法取出5,000以太幣，經調查後發現攻擊發生在23日，當時駭客使用被駭私鑰偽造假取款，區塊鏈情報集團的分析師表示，被盜資金正在轉移。迄今有近1,700萬美元以太坊資金轉到FTX和火幣等交易所。Ronin表示，平台用戶已無法存取資金，並與政府機構合作，確保將罪犯繩之以法。但亦有人認為基於加密幣的去中心化特性，要追回失款並非一件易事。

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Ronin其後發表聲明指這次駭客攻擊特顯了安全、保持警惕和減輕潛在威脅的重要性，公司將會利用一切可用資源，部署最複雜的安全措施和流程，以預防未來的攻擊。

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記者：鄭日棱