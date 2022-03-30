【HKTV Mall】香港科技探索去年少賺92% 預告3月商品交易額創新高

網購平台HKTV Mall營運商香港科技探索(01137)公布去年業績。公司去年盈利按年下跌92%至1,430萬元。經 調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利亦按年下跌52%至1.12億元。業績下跌，主要由於應對零售市場的 激烈競爭，推出電子禮券計劃產生的優惠券開支 8,660萬元；及去年並無收到政府補貼收入。

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期內, 香港科技探索營業額按年增加8.8%至31.3億元，訂單總商品交易額(GMV)則按年增加10.4%至65.7億元。公司定下今年GMV目標介乎80至85億元，較去年增加21%至29%。管理層在業績會議上預告，3月GMV將創歷來新高，日均GMV較2月上升15%。

公司提及去年「七折電子禮券計劃」效果強差人意，皆因有關優惠折扣太高，嚴重影響集團的下半年業績。這是一 個重大教訓，讓公司知道不應該只集中於市場推廣，更應將資源投放於服務質素的提升。

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至於Shoalter科技業務，去年錄得90萬元收入。第一部全自動零售商店系統已經安裝完成，軟件硬件都如火如荼地進行測試中。有信心將如期 於今年內在英國開設首數個全自動零售商店，首店座落曼徹斯特。並且正研究發展其他歐洲市場，包括瑞士和北歐。