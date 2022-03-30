【烏克蘭戰爭】影響 聯合國：全球1.25億人恐缺糧

俄烏戰事持續超過一個月，聯合國世界糧食計劃署（WFP）周二（29日）警告在戰爭影響下，烏克蘭已不再是世界糧倉，更警告戰爭恐令全球約1.25億人面臨糧食短缺的困境。

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聯合國世界糧食計劃署（WFP）負責人比斯利（David Beasley）於聯合國安理會表示，今次戰爭不僅對烏克蘭造成巨大破壞，對全球環境更造成自二戰以來最嚴重影響。

他表示烏克蘭農民因戰爭要上前線參戰，而白俄羅斯和俄羅斯的肥料短缺加劇糧食危機，恐令糧食產量減少一半。

WFP購買的糧食有一半都由烏克蘭生產，因此烏克蘭戰爭絕對會破壞WFP為全球提供糧食的行動。

比斯利又形容戰爭令烏克蘭由全球糧倉淪落至大量人民活在貧窮線下，警告全球將有1.25億人受糧食短缺影響。

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他強調WFP已努力應對燃料、食品及運輸成本飆升的情況，也因此被迫減少對也門等地數百萬貧困民眾的糧食供應。

WFP警告如俄烏戰爭仍無法結束，世界將為此付出龐大代價，強調WFP不希望在有限的糧食供應情況下，從饑餓的兒童手中取走糧食撥給另一批面對饑荒的兒童。

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責任編輯：鄭錦玲