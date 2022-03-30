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【好想去旅行】旅遊新趨勢　逾8成受訪者增加旅費出遊

商業 19:20 2022/03/30

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調查反映多國民眾累積旅遊消費意慾，當中86%稱預期旅費預算會比疫前增加。（資料圖片）

美國運通American Express公布2022全球旅遊趨勢調查，顯示今年旅遊有強勁復甦趨勢，高比例受受訪者計劃增加旅費、打算和家人多次出遊，近8成希望旅遊消費對當地社群有幫助。

【日本經濟】日本面臨牛奶過剩危機　農林水產省用牛奶盒搭2米小屋作呼籲

該報告於2月初進行網上調查，訪問2千名美國人，及1千名家庭每年收入逾7萬美元（約54萬港元）、每年乘客機旅遊、來自澳洲、日本、墨西哥、印度、英國、加拿大的6個國家成年人，反映多國居民今年的跨國旅遊意慾旺盛。當中有74%願意先預訂行程、72%打算增加本地遊預算、64%打算增加國際旅遊預算，有62%稱計劃本年內出遊2至4次。

寧去旅行不換車

受到疫下封關，民眾累積旅遊消費意慾，當中86%稱預期旅費預算會比疫前增加，65%會在購買新車和旅遊之間選擇後者、有58%的千禧世代願意個人遊前往夢想目的地。在亞洲區結果中，日本成為最多人選之目的地(25%)，其次是印度(18%)及新加坡(10%)，北美地區以美國(62%)為首，南美為巴西(27%)、歐洲有意大利(21%)、大洋洲為澳洲(49%)、非洲為埃及(19%)。疫情令家庭關係更緊密，調查受訪者有79%期待與家人在年內出遊，有76%預計比去年增加和家人的出遊次數，有58%更反映對多代家族同遊的興趣更大。

【好想去旅行】鹿兒島虛擬遊　日本直播帶貨吸中國消費者

責任編輯：王浩賢

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