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【疫市營商】Green Common首推11款煮餸懶人包　3月31日接受預訂

商業 18:40 2022/03/30

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Green Common首次推出自家製抗疫煮餸懶人包。（Green Common提供圖片）

疫情期間，不少人亦習慣在家煮食，一些只需加熱的煮食懶人包更是大受歡迎。素食品牌Green Common亦首次推出自家製抗疫煮餸懶人包，共有11款菜式及湯水。

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Green Common首次推出的抗疫煮餸懶人包括9款經典家常菜式，包括麻婆豆腐、冬菇馬蹄蒸新豬肉餅、泰式炒新豬肉碎等，另有2款養生純素湯水，分別是茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯和蓮藕栗子合桃湯。

本地工場新鮮包裝　4月下旬擴展送貨

據Green Common指，這些懶人包選用OMNI新豬肉、新肉絲、新炸魚柳以及西班牙Heura植物雞柳；每日由本地註冊食品工場新鮮包裝。顧客最快只需15分鐘準備時間，並配合5個簡單步驟，即可煮出2至3人份量的經典家常餸菜。

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煮餸懶人包將由3月31日起開始接受預訂單，不過現階段送貨上門服務只限將軍澳市中心、寶林、日出康城等附近地區，4月下旬才會擴展至更多區域。

同時，Green Common的素湯系列亦推出升級版，兩款新產品包括椰子雪耳湯及木瓜雙耳湯，已於Green Common門市及網店同步上架。

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責任編輯：葉泳珊

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