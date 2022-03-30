【新股IPO】力高健康生活2370明日掛牌 招股價下限4.1元定價 一手中籤率48.6%

由力高集團（01622）分拆上市的力高健康生活（新上市編號：02370）明日（31日）掛牌，該股以招股下限4.1元定價，其招股價範圍介乎4.1至5.1元，公開發售部分錄得超額認購約0.99倍，以每手500股計，一手中籤率為48.62%，投資者認購3手就能穩獲一手。農銀國際為獨家保薦人。

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力高健康生活是次集資所得，其中約55%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，以進一步擴大業務的規模和地理覆蓋範圍及擴展服務組合；約15%將用於升級資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理；約10%將用於提升生活管家服務，以提升客戶體驗及滿意度；約10%將用於擴充作為健康管家的社區康養服務；及約10%將於一般業務用途及營運資金。

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記者：張以正