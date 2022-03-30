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【新股IPO】畢馬威料本港IPO市場在未來數月好轉　首宗SPAC併購交易有望年底前完成

新股IPO 17:55 2022/03/30

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畢馬威料本港IPO市場在未來數月好轉　首宗SPAC併購交易有望年底前完成

畢馬威發表報告指，受到新冠疫情持續肆虐以及地緣政治和經濟不確定因素的影響，香港市場首季錄得15宗上市項目，預計隨著宏觀經濟及環境得以改善，下半年香港上市活動將有增長勢頭。

畢馬威指，在中企赴美上市面臨不確定性下，香港繼續成為回歸上市的首選地，當中雙重主要上市數目見上升，預計中概股回歸、醫療保健及生物科學企業的上市項目將會是2022年餘下時間的市場亮點。

首季合共有11宗SPAC申請 首宗併購交易有望年底前完成

今年首季，本港合共錄得11宗特殊目的收購公司（SPAC）的上市申請，畢馬威中國新經濟市場及生命科學合夥人朱雅儀認為，SPAC上市機制的設立可提升香港作為集資樞紐的競爭力，預計隨著首家SPAC在第一季度掛牌，加上目前充裕的申請數量，第一項SPAC併購交易有望於年底前完成。

上交所集資規模達173億美元 位列全球第一

據報告顯示，全球今年首季募集資金總額為522億美元，較2021年首季回落54%，但以過去5年計仍處於高水平。當中，因中國移動 （00941） 回A，上海證券交易所今年首季錄得A股市場近10年來最大規模的IPO，上交所年初至今集資規模達173億美元，位列全球第一。

整體A股市場方面，今年首季募資總額達1814億元人民幣，按年增長138%，創第一季度歷史新高。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

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