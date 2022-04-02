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【科技應用】機械狗有新任務！　進駐龐貝考古公園　識別古蹟結構及安全問題

10:00 2022/04/02

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美國波士頓動力公司（Boston Dynamics）所研發的機器狗Spot，在意大利龐貝（Pompeii）考古公園識別古城的結構和安全問題。（龐貝考古公園官網圖片）

機械人技術發展持續進步，用途亦愈來愈廣泛。來自美國波士頓動力公司（Boston Dynamics）所研發的機器狗Spot，近日更找到新任務，在意大利龐貝（Pompeii）考古公園識別古城的結構和安全問題，同時在地下鑽探，檢查文物盜賊挖掘的隧道。

【蘋果動向】新一代3D Touch？　外媒指蘋果取得壓力感測器新專利

龐貝考古公園的負責人Gabriel Zuchtriegel表示，機械人技術進步飛快，人工智能和自動化系統通常為工業和製造業提供創新及解決方案，但古蹟的環境條件及遺址的大小不一，難以找到考古遺址的合適應用。是次終於在考古遺址上，首度引進機器狗Spot。

該機械狗能夠在狹小的空間進行檢查，從中收集和紀錄有用的數據。而Spot更可提升公園的管理效能，並進一步了解修復古蹟的進展，確保現場安全。

【Meta】Facebook Messager推全新快捷鍵　一鍵即發GIF圖

盜墓者挖危險隧道　派機械狗檢查

舉例指，盜墓者（tombaroli） 多年來通過挖掘廢墟，並偷竊文物，賣給世界各地的藝術品販運者，牟取暴利。當中由盜墓者挖掘的隧道安全性成疑，Spot便可取代人類檢查這些地下隧道，作為更安全地完成檢查的辦法。

【機迷熱話】《薩爾達傳說：曠野之息》 續作　推遲至2023年春季發布

責任編輯：吳嘉雯

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