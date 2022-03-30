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Top 4快測之選　全港惟一免費監察病毒抗原數值 

都會情報 18:00 2022/03/30

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隨着政府認可自行測試結果，快速抗原測試包愈來愈普及，現在每家每戶都會儲備數款不同品牌的快速抗原測試包「看門口」。因此，市面上大量湧現不同品牌的快速測試包，當中的價格和質素都參差不齊。建議大家購買時注意三大重點，第一要看靈敏度（Sensitivity）和特異度（Specificty），前者是指在受感染者身上檢驗出陽性結果的準確度，後者是指在非感染者身上檢驗出陰性結果的準確性，而世衞建議靈敏度最少有80%，而特異度須最少有97%；其次是查看該品牌是否列入香港政府、內地及歐盟認可名單；最後當然要衡量快測包的價格和配套，決定是否值得購買。

在眾多快測包品牌中，以金沃夫快速抗原測試劑性價比最高，其靈敏度達97.01%，特異性更達100%，準確度遠超其他品牌的產品。加上獲香港政府、中國國家藥品監督管理局和歐盟認可，更通過多個國家測試驗證ISO國際標準，確保安全可靠。而且操作簡易，適合所有人士使用（如自我快測、無病症、初確、確診人士）。最特別是用家可憑正貨包裝盒上的獨立防偽條碼，免費使用「ART-Quant SYSTEM快測定量系統服務」，而金沃夫快速抗原測試劑更是目前唯一品牌可免費使用此系統的服務。呈陽性確診者只需用手機上傳快測結果的相片供系統分析，即時知悉病毒抗原數值，安心了解體內病毒的變化及抗病毒的狀況，有效監控病情以作出適當醫治，並可減低感染他人的風險及傳播。近日更在香港生物科技協會權威測試市面24款快速抗原測試劑中，獲得高評分，位列4強，絕對是可靠信心之選。金沃夫快速抗原測試劑由耀彩集團有限公司獨家總代理，現售$68/盒，查詢可致電 2332 7735 或電郵至 cs@perfectlightholdings.com.hk

(特約)

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