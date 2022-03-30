【烏克蘭戰爭】德國啟動天然氣應變預警 應對俄突斷供應

俄羅斯早前要求不友好國家購買天然氣需以盧布結算，但七國集團（G7）拒絕，其後警告或暫停供應天然氣。德國政府宣布啟動第一級應變預警，為俄羅斯中斷天然氣供應作準備。德國政府強調目前天然氣供應暫未短缺，但呼籲民眾及企業盡可能減少能源消耗。另外，法國總統馬克龍告知俄羅斯總統普京，不可能用盧布結算天然氣。

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德國周三（30日）啟動三級應變措施中的第一級別預警。德國副總理、經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）將會成立危機小組負責穩定國內天然氣供應。

哈貝克強調，德國天然氣未出現短缺，目前庫存量為容量上限的四分之一。哈貝克表示，當局需加強預防措施，啟動預警系統以應對俄羅斯方面升級行動。他呼籲德國企業及個人盡量減少能源消耗，並指德國正擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

《德國之聲》報道，三階段應急計劃詳細說明了節約天然氣、確保供應及確保德國家庭有足夠能源的方法。若天然氣供應加劇短缺，德國或被迫實施最高警戒級別，屆時政府或會接管能源分配，確保為受保護客戶有充足的天然氣供應，包括醫院等其他基本服務設施。

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德國能源方面嚴重依賴俄羅斯天然氣，據報其一半以上化石燃料皆來自俄羅斯，因此德國經濟特別容易受俄烏戰爭衝擊。俄羅斯周二（29日）重申，只接受以歐盟以盧布支付天然氣費用。德國最近數周已加快實施減少對俄羅斯依賴，及令供應多元化的計劃。

另外，法國愛麗舍宮周二表示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當日致電俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）時再度重申，不可能用盧布支付俄羅斯天然氣合約。該官員表明法國反對用盧布支付。

法國官員亦透露，馬克龍在通話中亦提及，當局準備在烏克蘭馬里烏波爾市（Mariupol）執行人道主義救援計劃，但指相關條件尚未達成。

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責任編輯：李俊儀