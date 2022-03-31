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【業績│代工股】申洲國際跌近5%　去年少賺34%、末期息削48%至57仙

股市 09:43 2022/03/31

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申洲國際去年少賺34%　末期息削48%至57仙

申洲國際 （02313） 收市後公布，去年純利按年跌34%至33.7億元（人民幣，下同），主因受累新冠肺炎疫情影響， 年內柬埔寨及越南之生產線有局部停產、原材料及人工等生產成本上升及人民幣滙率走強所致。

申洲國際現跌4.7%，報107.5元。

申洲國際擬派末期息每股普通股0.57港元，按年跌48.2%，全年合共派每股普通股1.63港元，按年跌18.5%，派息比率約為60.3%。申洲股價全日升5.5%，收報113.1港元。

運動類產品銷售額升約5.4%

期內，銷售額按年升約3.5%至238.5億元，運動類產品銷售額佔73.9%，其收入按年升約5.4%，佔比為4.4%的內衣類產品銷售額按年升約0.7%。而佔比為1.9%的其他針織品銷售額按年跌70.1%，主因口罩產品下跌所致。

按市場計，歐洲及美國市場的銷售額均錄得上升，分別升28.6%及22.1%，為47.3億及38.1億元，日本市場銷售額則跌30.2%至33.5億元，導致國際銷售僅增長約3.6%。國內市場的銷售額則按年增約3.4%。

去年集團毛利率約為24.3%，按年下跌約6.9個百分點。

料越南面料工廠產能年中升至每日400噸

申洲指，目前越南的面料工廠正在新建中水回用項目，在促進資源循環利用、減少污水排放的同時，也為面料產能擴充提供了資源空間，預期至2022年6月底，越南的面料產能有望提升至每日400噸，為海外新建成衣工廠之面料需求提供了相應配套。

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港股 申洲國際（02313）

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