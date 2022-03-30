【業績│油股】中海油去年多賺1.8倍至破紀錄的703億元　完成回A後才派息　管理層：無從俄羅斯進口LNG（第二版）

▲ 【業績│油股】中海油去年多賺1.8倍至破紀錄的703億元 完成回A後才派末期息及特別息

中海油 （00883） 去年純利增長181.8%至703.07億元（人民幣，下同），創歷史新高，不派息。董事長汪東進指，中海油已從紐約交易所和多倫多交易所退市，並有序推進人民幣股份發行工作，中證監已批准回A。為避免影響回A進度，決定暫不派發末期股息，並會在完成回A後公佈特別股息方案，將原擬派發的末期息和上市20周年特別股息，作為特別股息合併宣派。

首席執行官徐可強表示，油價取決於供需關係、貨幣政策及金融市場情況，地緣政治因素亦對油價有很大影響，近日俄烏局勢變化造成油價上升，預期短期內油價相對在高位運行，而高油價會推高大宗商品價格，增加成本管控壓力，中海油要做好成本管控，發揮好低成本優勢。

公司只有一個俄羅斯項目

汪東進指，中海油密切關注俄烏局勢變化，也會與合作夥伴保持溝通，他注意到部分歐美公司從俄羅斯退出，目前中海油在俄項目只有一個，即擁有「北極2」項目10%股權，項目處於早期建設階段，總體運營平穩，當前討論會否增加或暫停俄羅斯投資為時尚早，未來會隨俄烏局勢變化與合作夥伴緊密溝通。公司目前的進口液化天然氣（LNG）主要來自中東、歐洲及美洲，並沒有從俄羅斯進口。

中海油去年淨產量5.73億桶油當量

中海油去年淨產量5.73億桶油當量，增長約8.5%，超額完成全年油氣生產目標，再創歷史新高。油氣銷量則升9.2%至5.521億桶油當量，期內原油實現價格升65.7%至67.89美元，天然氣價每千立方英尺升12.6%至6.95美元，帶動油氣銷售收入升約59.1%至2,221億元。

桶油主要成本增至29.49美元

中海油去年作業費用增加15.4%至279.85億元，桶油主要成本增加13%至29.49美元，桶油作業費用增加6.1%至50.6元（7.83美元），主要是新油田投產及大宗商品價格上升影響。其中，中國桶油作業費用升3.6%至46.1元（7.15美元），海外升11.4%至61.4元（9.51美元）。汪東進指，中海油將推進油氣增儲上產、科技自主創新、綠色低碳轉型三大工程，全力實施提質增效升級行動。

中海油積極推進綠色低碳轉型，秦皇島/曹妃甸岸電項目順利投產，同時加大天然氣勘探和陸上非常規氣開發，促進清潔能源增儲保供。中海油已成立新能源部和新能源分公司，加快佈局綠色產業鏈，首個海上風力發電項目全容量併網發電，首個海上二氧化碳封存示範項目啟動。

為資產減值及跌價準備79.57億元

集團去年為資產減值及跌價準備增加53%至79.57億元，因去年北美部分油氣資產因儲量估計變化和未來開發計劃不確定性導致減值。去年資本支出增加13.1%至875.92億元。

中海油今年會在適當時機進行回購

汪東進重申，未來三年，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，全年股息支付率不低於40% ，且全年股息絕對值不低於每股0.70港元（含稅），今年公司還將於適當時機進行股票回購。

中海油去年共獲得22個商業發現。在中國海域，落實了墾利10-2等4個大中型油氣田；在海外，圭亞那Stabroek區塊持續獲得新發現，總可採資源量超過100億桶油當量。

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