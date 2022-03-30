【業績│內銀股】工行純利升一成　派息0.2933元人幣、周息率逾7厘　內房貸款倍升惟已充足撥備

工行 （01398） 公佈去年業績，期內營業收入8608.9億元（人民幣，下同），按年增長7.6%；撥備前利潤6275億元，按年升5.5%；純利3483.38億元，按年升一成。派息每10股派息2.933元，即每股派息0.2933元，按年增派息一成，按周三H股收市價計，周息率7.6厘。

淨利息收益率今年料有一定下行壓力

工行管理層於放榜後舉行業績會，管理層承認去年房地產不良貸款率回升，主要是少數風險大戶貸款導致，惟該行房地產貸款佔比低，整體房地產開發貸款在構成貸款的比重低於4％，總體資產質量可控，該行亦已對這些貸款計提作出了充足撥備。至於去年底佔該行貸款較高交通、水利及能源等基建版塊，不良率低於1％，這些貸款對全年資產質量穩定發揮了壓倉式作用。

分紅派息方面，工行管理層指一直堅持比較穩健的現金分紅機制，該股派息是內地現金分紅最大的上市銀行。分紅率一直保持在比較穩定水平，今年分紅率是30.9%，H股股息率約8厘，對長期投資者亦非常具吸引力。該行的股權隱含價值也不斷提高，每股淨資產持續上升，目前每股淨資產8.15元，是15年前的逾5倍。

管理層又預期，該行淨利息收益率今年有一定下行壓力，但能管控在合理區間，又表示合理讓利促進實體經濟加快恢復發展屬必要且合理，未來將落實好減費讓利要求。

工行去年利息淨收入升6.8％至6906.88億元，非利息收入升11％至1702億元。工行去年淨利息收益率2.11％，按年收窄4個基點。淨息差1.92％，按年收窄5個基點。工行解釋，淨利息收益率及淨息差下跌，主因是該行持續讓利實體經濟，進一步降低企業融資成本。

其他指標方面，營業費用按年升14.3％至2362.27億元；成本收入比26.36％。

房地產不良貸款率升逾2個百分點

資產質素方面，核心一級資本充足率13.31%，按年升13個基點。不良貸款率1.42%，較上年底下降16個基點。不良貸款餘額2934.29億元，按年減少0.2％。

貸款減值準備餘額按年升13.7％至6039.83億元。撥備覆蓋率提高至205.84%，按年升25.16個百分點。資產減值損失2026.23億元，較前一度年略降。其中，計提貸款減值損失1682.67億元，按年減少2.1％。

不過，單計房地產業不良貸款去年錄338.2億元，按年大升逾一倍，不良貸款率亦由2020年的2.32％升至去年的4.79％。

工行稱該行持續強化各行業融資風險管理，加大不良資產處置力度，去年累計清收處置不良貸款1901億元，積極推進風險資產經營轉型。除部分行業客戶受疫情等外部因素影響令貸款出現劣變外，該行貸款質量總體穩定。

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