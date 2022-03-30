【蘋果動向】新一代3D Touch？　外媒指蘋果取得壓力感測器新專利

下一篇文章
【Meta】Facebook Messager推全新快捷鍵 一鍵即發GIF圖
蘋果（Apple）在2015年推出iPhone 6s時，增設3D Touch功能，可感測手指於屏幕上的觸控力道，作出對應功能的操控反應，受到市場注意。然而，該功能在2018年時被取代，改用Haptic Touch觸覺回饋觸控技術。最近有外媒發現，蘋果取得壓力感測器新專利，有望成為3D Touch的升級版。
【蘋果失靈】Apple Watch Series 7更新watchOS 8.5後 無法進行快速充電
據《Patently Apple》報道，新一代的力度感測器技術，運作的原理與3D Touch相似，可透過壓力感測的操控方式取代傳統的實體按鈕，同時並擁有更節省機身內部空間的體積、力度感測更精準及更耐用等優勢。
【iPhone維修】傳蘋果推新措施 拒維修已報失或被盜iPhone
或跟偵測心率有關
從美國專利商標局的文件中發現，壓力感測技術適用於Apple Watch、AirPods等小型電子設備。以Apple Watch為例，從曝光的專利文件示意圖顯示，新的力度感測技術可設置於智能手錶錶冠下方的實體按鈕位置，讓用戶作出不同力道的觸控。此外，還可在錶帶內嵌入部份力度感測器模組，藉此偵測用戶的心率、脈搏等健康相關應用數據。
【安全隱憂】美國男子利用Apple Watch跟蹤女友 被當地警方拘捕
責任編輯：廖淑瑩