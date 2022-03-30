【蘋果動向】新一代3D Touch？ 外媒指蘋果取得壓力感測器新專利

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▲ 據《Patently Apple》報道，新一代的力度感測器技術，運作的原理與3D Touch相似，可透過壓力感測的操控方式取代傳統的實體按鈕，同時並擁有更節省機身內部空間的體積、力度感測更精準及更耐用等優勢。