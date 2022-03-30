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Chris Rock遭掌摑反成贏家 棟篤笑票價飆升數倍

環球社會熱點 17:28 2022/03/30

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奧斯卡影帝韋史密夫在第94屆奧斯卡頒獎典禮掌摑頒獎嘉賓Chris Rock震驚全球，Chris Rock被摑後仍繼續完成頒獎，獲不少觀眾讚賞。Chris Rock被摑後更迎來事業高峰，其巡迴棟篤笑表演門票大賣，首場演出門票價格遭炒至接近原價的數倍。

Will Smith為打人致歉「愛的世界沒有暴力的位置」 【下一頁】

Chris Rock在掌摑事件後反迎來事業機遇，售票網TickPick表示，自奧斯卡頒獎禮以來，Chris Rock的Rock's Ego Death巡迴表演銷售額飆升，單日售票量較過去一個月還要多。

Chris Rock巡迴棟篤笑表演於4月開始，將前往全球35個城市演出，首站在美國波士頓展開，門票最平由46美元（359港元）飆升至300多美元，均已全數售罄。

此外，即使Chris Rock於芝加哥的演出於10月中才舉行，但首場已沽清，其餘兩場演出亦只剩少量門票。

Will Smith首奪影帝 台上衝突反成焦點 【下一頁】

Chris Rock在奧斯卡頒獎禮以韋史密夫（Will Smith）妻子Pinkett-Smith因病脫髮問題開玩笑，韋史密夫當眾走到台前掌摑Chris Rock，事後韋史密夫分別在台上及社交平台向Chris Rock公開致歉，奧斯卡亦譴責韋史密夫及調查事件。

Chris Rock至今未做任何回應、也沒有控告韋史密夫襲擊，但歐美社會有不少聲音替他抱不平。

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責任編輯：郭麗明

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