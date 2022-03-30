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【第五波疫情】渣打因應疫情緩和　分行4月11日起恢復周一至周五營業

Hot Talk 17:04 2022/03/30

分享：

渣打宣佈因應疫情緩和，分行4月11日起恢復周一至周五營業。

渣打 （02888） 香港宣佈，由於本港新型冠狀病毒疫情續步緩和，分行服務將按最新疫情逐步地恢復正常運作。因應疫情而暫停營業的分行、優先理財中心、優先私人理財中心、流動分行及企業特快中心，將由4月11日起恢復周一至周五營業，服務時間維持由上午10時至下午4時30分 （流動分行營業時間為上午10 時至下午4時），周六則仍然暫停營業。

於周六銀行暫停服務期間，客戶如有緊急需要，可致電 2886-2620 與該行聯絡，熱線服務時間為周六上午9時30分至下午1時。

該行指，個別分行可能會因情況需進行深層清潔及消毒而暫停服務，客戶前往分行前可先瀏覽該行網站，查閱分行營業最新資訊。該行亦會繼續密切留意情況， 並會適時調整分行營業安排。 

渣打香港又稱，疫情下會繼續採取社交距離和防疫措施，以保障客戶及員工的健康。該行鼓勵客戶使用數碼銀行服務，透過手機程式 SC Mobile 及網上理財。 

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