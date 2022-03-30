【虛擬經濟】港產元宇宙AiR METAVERSE 首輪香港建築物NFT號稱價值過百萬

本地科技初創開發商Air World Limited宣布，推出一款基於真實香港而開發的元宇宙虛擬世界AiR Metaverse（AiR），該公司透露已推出100個和現實地址掛勾的建築物NFT（非同質化代幣），並預料能夠帶來數百萬元的收入。

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該公司指出，AiR意指「虛實世界大冒險」（Adventure in Reality），通過將手機遊戲和現實世界融合，讓玩家利用手提裝置、網絡、終端機及VR裝置操作，到訪現實世界不同的地方，以二維碼連接到不同遊戲場景。玩家亦同時可以在虛擬世界中創建、探索、冒險和交易，從而賺取不同的虛擬幣、NFT，甚至是實體獎品。

該公司指稱AiR別於現有的元宇宙，是一款以真實香港構成的虛擬世界，並加入獨特的O2O（Offline to Online）模式，以基於位置的服務方式，讓大眾透過多個設置於現實世界中的入口，通往這個充滿香港特色的元宇宙，與現實生活緊密相連，讓玩家置身其中，達至虛實合一。

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該公司透露，AiR透過首輪非公開預售，已推出了100個和現實地址掛勾的建築物NFT，成功吸引多個商場、地產發展商、零售品牌、演藝名人、本地藝術家等陸續進駐AiR。其中一家公司已落實以數百萬港元購入10多個虛擬建築物，準備為其客戶和合作伙伴提供元宇宙體驗。另一家本地NFT品牌，亦初步同意購入中環海濱活動空間的虛擬空間，預備在元宇宙舉行該品牌的嘉年華。

AiR預料未來將會繼續推出多輪香港建築物NFT預售，並透露更有本地地產公司表示有興趣代理銷售AiR的虛擬建築物。而在2022年亦會進一步發展，預計將會售出300個建築物NFT，估計收入可達數千萬港元。

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該公司聯合創辦人Gabriel指出，AiR由香港本地出發，在亞洲展示出元宇宙如何可以應用於不同的業務，以更簡單的方式成為最大眾化、最實用的元宇宙，降低進入門檻，令元宇宙真正能夠讓大眾投入使用，讓更多人感受到Web3的力量。另一位聯合創辦人Yuk補充，該公司亦會售賣常規遊戲NFT，加上透過與更多企業客戶建立生態系統，以及與娛樂行業的合作。玩家可以透過完成任務來獲得特殊獎勵，實現時下流行的Play-to-Earn模式，同時享受遊戲樂趣和獲得利益。

AiR透露會與以兔子造型聞名、加上獲極多名人明星力撐的本地NFT「Bunny Warriors」合作，並計劃會在東南亞及台灣地區推出，在亞洲建立更廣闊的元宇宙體驗。

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責任編輯：嚴浩文