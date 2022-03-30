【糧食供應】繼美、德爆H5N1　港再暫停進口加拿大、法國部分地區禽類產品

▲ 加拿大和法國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，香港暫停該地進口禽肉等產品。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（30日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指加拿大和法國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，香港暫停該地進口禽肉等產品。

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受影響地區包括加拿大安大略省（Ontario Province）威靈頓縣（Wellington County）和牛津縣（Oxford County），及法國洛特省（Lot）和伊爾—維蘭省（Ille-et-Vilaine），中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉，以及包括禽蛋在內的禽類產品，以保障本港公眾健康。

該中心發言人稱，根據政府統計處的資料，本港去年從加拿大進口約1020公噸冰鮮和冷藏禽肉，以及從法國進口約60公噸冰鮮禽肉、約4710公噸冷藏禽肉及約24萬隻禽蛋。

發言人表示：「中心已就事件聯絡加拿大和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。」

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責任編輯：李智美