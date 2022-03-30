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【業績│內銀股】農行純利升近12％　派息0.2068元人幣、周息率8.5厘

股市 16:53 2022/03/30

分享：

農行純利升近12％，每10股派息2.068元人幣。

農行 （01288） 公佈去年業績，集團去年營業收入7217.46億元（人民幣，下同），按年增長9.5％。純利2411.83億元，按年升11.7％。派息每10股2.068元，即每股派息0.2068元，按年增派一成。按周三H股收市價計算，周息率8.5厘。

農行去年淨利息收入按年升6％至5779.97億元，手續費及佣金淨收入升7.8％至803.29億元。期內信用減值損失按年增加0.7％至1658.86億元。

農行去年淨利息收益率2.12％，按年跌0.08個百分點。淨利差1.96％，按年跌0.08個百分點。總資產29.07萬億元，按年升6.9%。核心一級資本充足率11.44%，按年0.4個百分點。不良貸款率降0.14個百分點至1.43%。撥備覆蓋率升33.53個百分點，至299.73％。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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港股 農業銀行（01288） 業績公布 派息
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