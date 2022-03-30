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【ESG】金管局在內的跨機構督導小組：支持香港發展成為區域碳交易中心　

股市 16:52 2022/03/30

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【ESG】金管局等跨機構督導小組：支持香港發展成為區域碳交易中心　

綠色和可持續金融跨機構督導小組認可對香港碳市場機遇的初步可行性評估，計劃同步進行發展香港成為國際優質自願碳市場，並與有關當局和持份者合作，按照內地政策推動建設粵港澳大灣區統一碳市場，以加強大灣區合作。

同時，又探索聯繫國際投資者與粵港澳大灣區統一碳市場以及全國碳排放權交易市場的機會，以及加強與廣州期貨交易所在碳市場發展方面的合作，使香港成為內地的離岸風險管理中心，並由證監會和港交所擔任聯席主席的碳市場專責團隊將研究最合適的市場及監管模式，並會在諮詢市場專家及相關部門後，制訂詳細路線圖、落實計劃及指示性時間表。

綠色和可持續金融跨機構督導小組在2020年5月成立，由金管局和證監會共同領導，成員包括環境局、財庫局、港交所 （00388） 、保監局及積金局。督導小組旨在協調金融業針對氣候和環境風險的措施應對，加快香港綠色和可持續金融的發展，並支持政府的氣候策略。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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編輯:姚卓然

 

ESG 香港交易及結算所有限公司 證監會 香港金融管理局

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