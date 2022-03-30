▲ 【業績│物流股】嘉里物流多賺174%末期息增110%至50仙 內地業務貢獻最大

嘉里物流 （00636） 去年純利增長174%至79.39億元，核心純利增長102%至36.92億元，核心經營溢利增88%至62.29億元。嘉里物流派末期息50仙，增110%。

綜合物流業務分部溢利下降29%至18.68億元，主要由於東南亞各國連串長期封城及其他抗疫措施，導致亞洲市場疲弱，嚴重干擾製造及相關消費活動，以及集團所需出售的香港貨倉及台灣業務所致。

香港綜合物流業務收縮14%

香港綜合物流業務收縮14%，而物流營運業務則下降4%。內地的綜合物流業務錄得33%增長，主要由於採購訂單由亞洲各國轉回中國內地，以致製造活動增加，促進了零件及製成品的生產和出口。

亞洲的綜合物流業務下跌幅度較大，主要由於亞洲各國持續封城，減少製造活動所致，預期相關盈利能力將於今年下半年開始有所提升。

國際貨運業務分部溢利增389%至48.60億元。俄羅斯與烏克蘭的衝突對嘉里物流業務的直接影響有限，集團持續監察所有影響該地區的制裁措施。

內地業務去年溢利增長262%

嘉里物流去年收入（包括已終止經營業務產生的收入）增加53%至817.71億元。亞洲地區收入增長37.3%至148.29億元，香港增24.9%至90億元，內地增54%至261.7億元。以溢利劃分，內地業務貢獻最大，去年溢利增長262%至19.6億元，香港溢利則升13.4%至14.85億元。

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