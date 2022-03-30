【2022消費劵】12大新地商場聯手推消費劵優惠 最高100%回贈 送出獎賞禮遇過千萬 　

政府繼去年首次派發電子消費券後，今年電子消費券金額更加倍至每名合資格市民10,000元。早前政府宣佈將於4月內，市民最快有機會於4月上旬獲發首期最多5,000元的消費券。隨着疫情緩和，禁晚市堂食等社交距離措施將於4月21日起分階段逐步放寬，新地12大商場 （東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）為支援商戶，刺激消費，將加碼額外送出多重著數，吸引市民使用消費券。

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由3月31日起至4月30日期間，新地12大商場乘勢率先推出升級 「消費券賞上賞」，The Point會員以4大指定電子消費券支付工具於指定商場消費滿指定金額，最高可獲贈價值12,000元的禮券及禮品 ，回贈率最高可達100%，消費儲分更可積分當錢使車主自駕到場亦可尊享泊車著數，只需換領以上獎賞，即送免費泊車券，多買多賞，全方位助市民善用電子消費券及多重奬賞慳到盡。

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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐 歡迎政府再度推出電子消費券，對商場是一大喜訊，有助銷情復甦。她指：「新地12大商場乘勢率先推出跨商場、跨消費平台通用的『消費券賞上賞』優惠，吸納市民到新地12大商場消費，既能營造良好消費氣氛，幫助商戶提升營業額，同時為市民提供多重優惠，減輕負擔，達至市民、商戶及商場都能受惠於今次政府派發的電子消費券的三贏局面。加上疫情逐步回穩，預計第二季人流及營業額百份比將按季回升達雙位數升幅。」

以東港城、上水廣場及北角匯為首的新地12大商場聯手推出「消費券賞上賞」。The Point會員及顧客可在參與商場以四大電子支付工具即日消費滿指定金額，換領4大獎賞優惠。

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新地12大商場「消費券賞上賞」

活動詳情：

推廣日期 ： 2022年4月7日(四) 至4月30日(六) [或換完即止]

參與商場 ： 東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、

卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場

換領地點 ： 各參與商場顧客服務中心或禮品換領處

推廣期內顧客於東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊，以即日電子消費滿10,000元，即可換領價值10,000元的禮品及指定之商場精選優惠券組合，禮品種類包括鑽石首飾、商戶/商場現金優惠券、小家電等精彩禮遇，個別商場禮品內容各有不同，為市民提供多元化選擇。成功換領更額外送4小時免費泊車券，供下次使用。

【電費補貼】政府6月起分12期發放電費補貼 共1,000元有效期2年半，詳見【下一頁】

限時激賞1* : The Point會員由3月31日起^，可憑500積分於The Point平台率先預留換領證，再於4月7日至4月30日期間，到指定商場以即日單一電子消費滿500元，即送價值120元之禮遇，包括100元指定商場現金優惠券及/或20元 Point Dollar於多間商戶即時使用，更額外送1小時免費泊車券#。

限時激賞2* : 推廣期內顧客於指定商場即日電子消費滿2,500元，即可換領 650元指定商場/商戶現金優惠券組合及2小時免費泊車券#。

限時激賞3* : 推廣期內顧客於指定商場即日電子消費滿5,500元，即可換領 1,500元指定商場/商戶現金優惠券組合及3小時免費泊車券#。

追加優惠* : 推廣期內The Point會員於指定商場之Point Dollar參與商戶，即日以電子消費滿500元，並於該交易使用最少100元 Point Dollar，即額外送20元指定商場/ 商戶現金優惠券。

除此以外，新地12大商場各商戶更將配合消費券派發推出多種折扣或立減優惠，商場亦將於4月至5月期間加碼推出更多消費推廣活動；優惠浪接浪，期望可刺激市民消費，助市場逐步復甦，與大家共渡時艱，攜手走出疫情困境。

條款及細則：

* 所有優惠均設換領名額，各商場名額不同，先到先得，換完即止。所有禮品及禮券組合均以各商場自訂之選項為準，部份商場不設Point Dollar 換領。部份商場之消費積分須於指定地點登記。

「限時激賞2」及「追加優惠」不適用於life@KCC 及寶怡商場; 「限時激賞3」不適用於life@KCC 、寶怡商場、荃錦中心及新領域廣場。詳情請參閱各參與商場之宣傳品，或向相關顧客服務中心查詢。

^「限時激賞1」之電子預留證將於2022年3月31日, 下午約1時起上架。每位會員只可換領

各商場電子預留證各一張。如未能於指定日期前往所選之商場換領地點換領獎賞，則作自動放棄論，不會獲退回積分。

+ 電子消費或可累積單據以換領獎賞，將依據各商場換領所須而訂，敬請留意及向各商場查詢。

# 每張免費泊車券可享1小時免費泊車，並於下次入車時使用，各商場泊車優惠及泊車券之使用均受個別條款及細則約束，詳情請向個別商場查詢。以下商場不設免費泊車券換領: life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場、荃錦中心及新領域廣場。

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記者：陳詠妍