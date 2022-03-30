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【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶

股樓投資 17:07 2022/03/30

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有珀麗灣業主去年放盤，叫價不算進取，以銀行估價770萬元放售，但3個月後跌價120萬元。美聯物業熊建明表示，珀麗灣20座高層E室，實用面積490平方呎，兩房間隔，去年底放盤，業主以銀行估價770萬元放售，但近月疫情嚴峻、營商就業環境轉差、加上地緣政治不穩、美國開始加息，故下調叫價至668萬元，單位最終以650萬元易手，減幅約120萬元，實用呎價約13,265元。

熊建明透露，買家為外區首置客，見珀麗灣環境寧靜優美，自成一隅，交通亦算方便，認為屋苑條件適合自己要求，故鎖定珀麗灣搵盤，原預算尋找600萬元以下的兩房單位，但見上址位於高層，間隔實用四正，而且廳房均望青馬橋及遠眺維港景，因而推高預算入市。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2016年以550萬買入上址，現帳面賺約200萬元離場。從代理提供的相片可見，單位望青馬橋海景，內籠新淨，可節省一大筆裝修費裝修具品味。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

延伸閱讀【有相睇】準新人為未來打算　深信買樓比租樓划算　鎖定珀麗灣兩房　大膽還價竟有驚喜【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 珀麗灣 美聯物業

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