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【大行點睇】本港銀行股最看好邊隻？ 花旗調整多隻股份目標價 予呢2隻「買入」評級

股樓投資 18:03 2022/03/30

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業績期接近尾聲，本港銀行股亦已先後派發成績表，花旗發表報告指出，美國步入加息周期，預期本港銀行股淨息差將超過2019年疫情前水平，而現時因疫情關係而落後於亞洲區內的銀行股。

最後一家本港銀行股中銀香港（02388）亦於周二（29日）公布去年業績，全年純229.7億元，按年跌13.3%，略遜於市場預期；總經營收入655.8億元，下跌14%。全年共派息每股1.13元，按年減少9%。

花旗對本港銀行股最新評級及目標價：

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同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

花旗報告指，美國已進入加息周期，亞洲區內銀行一向在加息期表現良好，該行預期到2024年財政年度美國利率將升至2.5厘，香港銀行對美國加息最為敏感，但現時受到第五波疫情影響令股價跑輸區內同業。

該行又指，預期本港銀行股淨息差將超過2019年疫情前的水平，至於股本回報率（ROE）可介乎13%至14%，而去年ROE平均只有高單位數。

報告同時指出，看好中銀香港多過恒生銀行（00011），主要由於估值較低及成本控制較佳，中銀香港去年下半年業績亦顯示盈利更具韌力，給予「買入」評級，目標價由34.9元微調高至35元。至於滙豐（00005）在俄烏局勢構成的下行空間及市場波動可控，而且回報吸引，同樣予以「買入」評級，但目標價由68.1元下調至63.8元。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：李兆明

 

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港股 目標價 營收 加息 香港 銀行 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011）

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