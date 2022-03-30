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【HKTVmall業績】香港科技探索去年純利下跌92%　管理層：3月GMV創新高、營運完全恢復正常（第二版）

股市 18:11 2022/03/30

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【HKTVmall業績】香港科技探索去年純利下跌92%　管理層：3月GMV創新高、營運完全恢復正常（第二版）

前稱香港電視的HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 公布業績，去年股東應佔溢利為1478萬元，較前一年同期的1.8億元，按年大減92%。期內，營業額按年增加8.8%，至31.3億元。

去年經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為1.127億元，按年跌逾52%，主要由於為應對零售市場的激烈競爭，推出$350╱$500電子禮券計劃產生的優惠券開支8660萬元；2020年收到一次性非經常性政府補貼約7090萬元。

去年整體毛利率及混合佣金率為23.7%，按年跌0.9個百分點。

HKTVmall對2022年訂單總商品交易額（GMV）目標為80億至85億元，按年增加21.7%至29.4%。毛利率及混合佣金率為23.4%。

王維基：將維持網購市場領導地位

被問到香港網購市場競爭，香港科技探索副主席兼集團行政總裁王維基表示，網購行業講究人流及物流，因有人流才有生意，3月爆發第五波疫情，人們樂於網購，證明人流不是網購平台的問題。然而，期間超市網購的送貨配額很快爆滿，他指，根本原因是基建未做好，認為這是競爭的決定性因素。

王維基指，本港真正做B2C（business to customer）的物流公司並不多，這亦是他相信HKTVmall未來在香港網購市場，仍將保持很好的領導地位。

3月GMV創新高、訂單完成率恢復正常

另外，管理層表示，3月份HKTVmall的GMV將創歷史新高，較2月份日均多逾15%，目前無論人力資源、訂單完成率均完全恢復正常。

（第二版新增業績會內容）

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港股 業績公布 HKTV 營業額 香港科技探索（01137）

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