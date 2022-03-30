【內房危機】龍光據報就「20龍控02｣ 提出展期方案　先付本金10%、剩餘展期15個月

▲ 龍光據報就「20龍控02｣ 提出展期方案 先付本金10%、剩餘展期15個月

龍光集團 （03380） 多隻境內債尋求展期，最新指「20龍控02｣ 也提出了展期方案。據內媒引述消息指，「20龍控02｣ 債券將會100%付息，同時本金先付10%，剩餘本金展期15個月，在展期期間自第6個月起每月付9%本金，直至第15個月累計付清100%本金。

同時，龍光集團將增加南寧國際商務中心股權質押，比例為65%。展期期間，該債券維持原有票面利率不變，新增利息隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。

翻查資料，「20龍控02｣ 債券規模為15億元人民幣，票面利率4.69厘。

「18龍控02｣及「19龍控01｣的展期方案早前已獲得通過。另外，龍光宣布將延遲刊發經審核業績，但會在3月底前發未經審核的2021年度業績。

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