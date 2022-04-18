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【內房危機】龍光「20龍控02｣ 展期方案獲通過　先付本金10%、剩餘展期15個月

股市 17:42 2022/04/18

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龍光據報就「20龍控02｣ 提出展期方案　先付本金10%、剩餘展期15個月

龍光集團 （03380） 多隻境內債尋求展期，據內媒報道指，隆光旗下「20龍控02｣ 的債券展期方案獲得通過。據展期方案，「20龍控02｣ 債券將會100%付息，同時本金先付10%，剩餘本金展期15個月，在展期期間自第6個月起每月付9%本金，直至第15個月累計付清100%本金。

同時，龍光集團將增加南寧國際商務中心股權質押，比例為65%。展期期間，該債券維持原有票面利率不變，新增利息隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。

翻查資料，「20龍控02｣ 債券規模為15億元人民幣，票面利率4.69厘。

「18龍控02｣及「19龍控01｣的展期方案早前已獲得通過。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【ET財智Talk】今年MPF股票基金應點揀？ 首選3大市場（立即收看）

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港股 龍光 龍光集團（03380）

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