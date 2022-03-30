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【人行指引】人行上海分行要求金融機構不得限貸抽貸　做好房地產項目併購金融服務

股市 16:21 2022/03/30

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人行上海分行發指引要求加大對疫情影響行業支持，稱要做好房地產項目併購金融服務。

人行上海分行印發《2022年上海信貸政策指引》，指引稱要對受疫情持續影響面臨較大困難的行業領域加大金融支持；金融機構不得盲目限貸、抽貸、斷貸、壓貸，要確保產業鏈供應鏈穩定運行。

人行上海分行指出，要正確理解和執行房地產金融審慎管理制度，做好房地產項目併購金融服務，加大對保障性住房的金融支持，助力緩解新市民住房壓力。該份指引強調，張綜合運用無縫續貸、隨借隨還貸款、信用貸款、供應鏈金融等多種服務方式，實施線上辦理、免申即享等便利化措施，有效緩解相關市場主體的融資困難。

人行上海分行還要求，2022年轄內金融機構要斷提升小微金融服務的普惠性和精準性，著力完善「敢貸、願貸、能貸、會貸」機制，加強對吸納新市民較多區域和行業的金融支持。

【ET財智Talk】今年MPF股票基金應點揀？ 首選3大市場（立即收看）

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