【Meta】Facebook Messager推全新快捷鍵 一鍵即發GIF圖

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▲ Meta較早前宣布，將為旗下Facebook Messenger推出6個全新快捷鍵，讓用戶可輕鬆地傳送訊息、傳送GIF圖或向群組發送重要的通知。