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【Meta】Facebook Messager推全新快捷鍵　一鍵即發GIF圖

科技 16:55 2022/03/30

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Meta較早前宣布，將為旗下Facebook Messenger推出6個全新快捷鍵，讓用戶可輕鬆地傳送訊息、傳送GIF圖或向群組發送重要的通知。

Meta較早前宣布，將為旗下Facebook Messenger推出6個全新快捷鍵，讓用戶可輕鬆地傳送訊息、傳送GIF圖或向群組發送重要的通知。當中兩個新功能，即日起已經可以在聊天室使用，而Meta亦預告年底前還會陸續增加更多快捷鍵方式。

【YouTube】YouTube測試新功能：允許觀眾睇片期間 拋出Emoji表達反應
 
是次Facebook Messenger更新，主要包括6大類快捷鍵，其中兩個即日起已可在聊天室使用，其餘4個預計在未來數週內推出。
 
（1）@everyone（iOS和Android版適用，即日起可使用）
 
要通知聊天室每個人特別注意你發送的訊息，可在訊息框先輸入「@everyone」然後輸入訊息內容，可讓所有人都收到這則訊息的通知提醒。
 
（2）/silent（iOS和Android版適用，即日起可使用）
 
想讓聊天室的每個人收到用戶發送的訊息，但又擔心震動提醒會打擾對方，可在聊天室訊息框中輸入「/silent」，即可發送訊息且不會顯示通知打擾對方。另外該功能亦適用於Instagram，用戶在傳送訊息時輸入「/silent」或「＠silent」即可。
 
（3）/gif （只適用於iOS版，即將推出）
 
想傳送GIF圖時，輸入「/gif」，可快速為對話找到完美的GIF圖檔。

【改朝換代】Google Hangouts App已下架 Google Chat勢成替代品？
 
（4）/shrug （只適用於iOS版，即將推出）
 
想表達聳肩的情緒時，輸入「/shrug」，可直接在訊息框內自動帶入聳肩“¯\_(ツ)_/¯”的表情符號，無需另外點選或複製貼上。
 
（5）/tableflip（只適用於iOS版，即將推出）
 
想表達不滿的情緒時，輸入「t/ableflip」，可直接在訊息框內自動帶入（╯°□°）╯︵ ┻━┻”的表情符號。
 
（6）/pay（近期率先向美國iOS和Android版用戶推出）
 
在一對一的Messenger聊天中進行匯款和收款，用戶只需輸入「/pay」即可安全地匯款或收款，適合不想使用Paypal或Venmo等應用程式的用戶。

【元宇宙】微軟高層呼籲 應先為元宇宙建立安全機制

責任編輯：廖淑瑩

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