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【大行報告】碧桂園服務業績後被下調盈利預測　花旗予目標價45元

股市 16:16 2022/03/30

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碧桂園服務 （06098） 去年淨利潤提升50.2%；營收增長84.9%，符市場預期，周三午後隨內房板塊回暖，全日反彈一成，收報34.4元。花旗發表報告指，將碧桂園服務2022、2023年每股盈測下調5%至8%，目標價由65元下調至45元，主要由於房地產去槓桿。

【業績】碧桂園服務：大規模收併購時間已過，【下一頁】

花旗指出，碧桂園服務至2024年的複合盈利年增長率達30%，因為其在併購數量極少下，在管面積超過12億平方米，佔約3%的市場份額；商業營運取得突破、城市服務提升、增值服務和技術的平台產出。預計到2024年，該公司淨利潤率將正常化至13%。

中信建投：碧服毛利率下滑

中信建投發表報告指，碧桂園服務淨利率降至14.0%，較去年下滑3.2個百分點，主要由於毛利率下滑3.3 個百分點至30.7%，其中物業管理服務、社區增值服務、非業主增值服務毛利率分別下滑4.3 個百分點、4.6 個百分點、4.6 個百分點至30.3%、60.5%以及40.9%，主要是由於收併購項目併表帶來的影響，及毛利率較低的城市服務業務佔比由5.7%提升至15.7%。

中信建投維持碧服的「買入」評級，下調目標價至55.95元。考慮到公司毛利率下滑的影響，下調公司2022至2024年每股盈利預測至1.82/2.71/4.02元，予2022年25倍PE，對應目標價為55.95元。

交銀國際：予碧服目標價80.57元

交銀國際發表報告指，碧桂園服務股價於業績公布後下跌，因投資者擔心商譽和應收賬款的突增，事實上這是去年進行了大量收併購后難以避免的結果。交銀認為，只要收購的業務能夠順利融合，對於資產負債表的影響是短期的，而公司在收併購整合方面已有豐富的經驗。

交銀維持碧服的「買入」評級，目標價80.57元：因1）公司擴張仍將快於行業平均；2）對於關聯方的依賴較同業低，因而集中度風險較低；3）收購的業務順利整合后可以實現規模效益；以及4）股價下調後的估值吸引。

【ET財智Talk】今年MPF股票基金應點揀？ 首選3大市場（立即收看）

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大行報告 市盈率 每股盈利 目標價 買入 碧桂園服務（06098） 業績公布
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