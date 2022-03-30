【大行報告】高盛下調中銀香港目標價至37.5元　一文看大行對中銀香港最新目標價

中銀香港 （02388） 昨公布去年全年業績，券商陸續對該行發表報告。其中，高盛發表報告指，中銀香港去年第四季營業利潤61.93億元，按年多3%，但較高盛預期少5%。由於費用及交易收入減少，該行收入按年微跌1%，較高盛預期少9%。儘管如此，該行嚴控成本，營業費用按年少2%，而信貸成本較高盛預計低60%。該行管理層對今年貸款的指引是中高單位增長，高盛預期該行今明兩年的貸款增長介乎4%至9%，且預計今年、明年和2024年的淨息差分別會有7、17、19個基點提升。

費用收入增長方面，高盛預計該行今年、明年和2024年分別跌8%、增6%、增7%，整體非利息收入則分別跌5%、增3%、增8%。高盛在港銀股中繼續偏好中銀香港，對該行評級為買入，但對該行目標價，則由原先的38元，下調至37.5元。

各券商對中銀香港最新評級及目標價：

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花旗：中銀業績遠勝其他已公布業績的港銀股

花旗發表報告，指中銀香港去年下半年純利104億元，按年跌8%，按半年則跌17%，較花旗原預期的少6%，主要受收入疲弱所拖累；下半年營運利潤按半年及按年分別少13%和少14%，俱遜市場預期。花旗引述中銀管理層指今年首季貸款增長良好，未有因疫情反彈而受到明顯影響，且該行仍以今年貸款中高單位數增長為目標。花旗認為，由於資產質素實淨，中銀業績表現遠勝其他已出業績的港銀股，淨息差可望因加息而將改善，重申對該行「買入」的評級，目標價34.9元。

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