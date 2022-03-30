【新股IPO】疫苗公司瑞科生物2179明日掛牌超購9.7倍 一手中籤率9.3% 暗盤微升2.8%

瑞科生物（新上市編號：02179）明日（31日）掛牌，根據輝立交易平台，其上市前暗盤低開4.8%報23.6元，最高曾見25.8元，暗盤收市報25.5元，較招股價24.8元微升2.8%。該股以每股24.8元定價，與招股價相同，香港公開發售部分錄得超額認購約9.65倍，每手500股計，一手中籤率為9.28%，投資者需認購12手才能穩獲一手。摩根士丹利、招銀國際及中信証券為聯席保薦人。

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瑞科生物是次上市引入多位基石投資者，包括揚子江香港、Harvest、SCHP及紅杉資本中國轄下Sequoia Capital China Growth，合共認購公司1,671.85萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行H股約18.62%，佔緊隨全球發售完成後所有權約3.49%。

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是次集資所得，約47.3%將分配予公司HPV疫苗管線(包括核心產品，即REC603)的研發、生產及商業化；17.7%將分配予新冠肺炎候選疫苗ReCOV；21.1%將分配至其他候選疫苗(包括結核病疫苗REC606及REC607、重組四價流感疫苗REC617及重組手足口病四價疫苗REC605等)的臨床前及臨床研究、註冊；6.7%將分配至進一步加強研發能力及提高營運效率；7.2%用於營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正