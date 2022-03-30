【恒大危機】恒大36億人幣出售杭州水晶城 許家印傳5億人幣洽售深圳豪宅

仍然停牌的內房股中國恒大(03333)宣布，旗下附屬杭州晶立置業昨日協議，向浙建房地產及浙江建工集團轉讓水晶城項目權益，總代價36.6億元人幣。水晶城項目權益包括在建水晶城項目地塊的國有建設用地使用權，以及地塊上的在建工程所有權。項目位於杭州之江國家旅遊規劃區，珊瑚沙河與規劃三號支路交叉口西北角，面積為89,303平方米，地上建築面積不大於22.3萬平方米，地塊的用途為商服用地。

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恒大表示，出售水晶城項目權益的對價部分用於抵償集團就其於包括水晶城在內的杭州地區項目欠付浙江建工集團的9.2億元人幣工程款，其餘將作為集團一般營運資金。恒大預期出售收益約2.1億元人幣。

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另外，外電引述消息報道，恒大主席許家印擬放售其於深圳的兩套豪宅，市值逾5億元人幣。不過，有關物業因已作抵押予國企，因此不能按正常物業買賣進行交易，倘出售須經過拍賣程序。

許家印擬放售兩套「深圳灣一號」的豪宅公寓項目，每套面積980平方米，為單層特色戶，整層四房四廳，並設有酒窖及泳池，和獨立的刷卡系統。市價每套達2.5至2.6億元人幣。消息指，許家印是以公司名義持有上述兩單位。

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