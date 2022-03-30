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【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證

環球社會熱點 17:13 2022/03/30

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澳洲政府前年為港人設「避風港」政策，宣布延長香港畢業生和臨時技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑。澳洲公布2022至2023年度財政預算案，大增3萬個技術移民簽證配額。澳洲移民計劃每年16萬個配額上限維持不變，而大幅削減逾三分之一的家庭簽證配額。

澳洲聯邦銀行預測樓市明年到頂 後年跌10% 【下一頁】

澳洲周二（29日）公布新一份財政預算案，指當地勞動力市場缺乏人才及移民工人，對醫療、數碼技術（IT）及工程等行業造成影響。政府宣布2022至2023年度增加3萬個技術移民簽證配額，增至接近11萬個配額。

此舉將令本年度技術移民人數上限，由7.96萬個升至8.96萬個。其中偏遠地區簽證將翻倍至2.5萬個，以支援偏遠地區發展。澳洲政府指增加技術移民簽證配額，有助進一步支持本地經濟復甦。

澳洲政府在新一份財政預算案，將家庭簽證數目削減至5萬個，較上一年大減逾2.7萬個配額，而配偶簽證更會改為按需要審批。每年移民計劃16萬個名額上限維持不變，新增技術移民簽證配額中，其中1萬個是由原有配偶簽證名額中調出。

澳洲政府指，調配是基於目前尚待處理的伴侶簽證申請數目急降。

澳洲簽證數目不設上限 政府證實 【下一頁】

澳洲料至2024至2025年度之前，海外勞工人數都不會恢復至疫情前水平，新一份財政預算案提到當局將在3年內撥款6,300萬澳元（約3.7億港元），作針對性策略營銷。

澳洲會根據全國技術委員會（National Skill Commission）的建議，按當地勞動力市場需求在新一個財政年度初公布移民職業清單。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周三（30日）表示，當地淨移民人數過去數年因疫情降至近乎零，強調增加技術移民計劃人數水平重要性。

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）周三亦表示，將移民計劃三分之二名額撥予技術移民簽證，可應對澳洲目前面臨的技術勞工短缺問題。霍克反駁外界批評政府犧牲家庭團聚的機會，指澳洲在2020至2021年度批出的伴侶簽證數目屬歷史最高。

他強調伴侶簽證配額下跌只因之前審批量升至破紀錄高位導致，2022至23年度的4.05萬個仍較疫情前多。

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責任編輯：李俊儀

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